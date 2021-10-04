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В России отменили все массовые мероприятия

Все верно, это из-за коронавируса

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Массовые мероприятия на 1–3 тысячи участников разрешены только в двух регионах страны

Массовые мероприятия на 1–3 тысячи участников разрешены только в двух регионах страны

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В связи с пандемией по всей стране отменены массовые мероприятия. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, 4 октября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Только в двух регионах страны разрешены массовые мероприятия на 1–3 тысячи участников. В каких именно, глава ведомства не уточнила.

Ситуацию с коронавирусом Анна Попова назвала крайне напряженной. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 14%. В 12 регионах страны он идет значительно быстрее, чем в остальных, только в пяти регионах пока продолжается снижение.

Кроме того, Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами на самоизоляции.

СЮЖЕТ

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По данным оперативного штаба, всего на сегодняшний день в России выявлено 7 612 317 случаев коронавируса в 85 регионах (+25 781 новый случай за сутки). За весь период зафиксирован 210 801 летальный исход, выздоровел 6 740 491 человек.

Обновлено в 15:01 мск: По данным Роспотребнадзора, главы регионов сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий, дополнительных ограничений не вводилось.

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Анна Поповакоронавирус
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