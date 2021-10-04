В связи с пандемией по всей стране отменены массовые мероприятия. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, 4 октября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Только в двух регионах страны разрешены массовые мероприятия на 1–3 тысячи участников. В каких именно, глава ведомства не уточнила.

Ситуацию с коронавирусом Анна Попова назвала крайне напряженной. По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом за неделю составил 14%. В 12 регионах страны он идет значительно быстрее, чем в остальных, только в пяти регионах пока продолжается снижение.