Синоптики пообещали аномально снежную зиму в России

— Дорожное движение осложнилось и в других регионах Дальнего Востока, — сообщает «Фобос». — Основательно замело Ямал и Таймыр. Под снегом скрылся Новый Уренгой. В Норильске из-за снежной каши на дорогах произошли первые ДТП. В начале рабочей недели во власти снежного шторма оказался Южный Урал. В регион пробился арктический холод. В Челябинской области метеостанции зафиксировали образование снежного покрова высотой 11 см ! Метели также пронеслись по Башкирии и Оренбургской области. Зима наведалась в Сибирь. Томск сковала гололедица. Скользко было и в Кемеровской области, местами здесь прошли настоящие метели.

Ранее синоптики рассказывали нам, что в ближайший месяц средняя месячная температура выше или около нормы прогнозируется практически по всей стране. Прохладней, чем в октябре 2020 года, будет только в Южном федеральном округе. Ноябрь будет холоднее предыдущего на Северо-Западе России и в северной половине азиатской территории страны.

Морозы ниже нормы синоптики ожидают в декабре, да и то не по всей стране — заденет Приволжский федеральный округ, Урал и Сибирь.

