Синоптики пообещали аномально снежную зиму в России

Предстоящая зима в России будет аномально снежной. В некоторых регионах осадков ожидается в два раза выше средних многолетних значений. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
— В Москве высота сугробов может почти на четверть превысить норму, — говорится в сообщении. — Но это еще не самая значительная аномалия — в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может оказаться в
Синоптики также отметили, что репетиция зимы в этом году началась раньше обычного — пурга обрушилась на Чукотку, где из-за непогоды задерживали авиарейсы и отменяли уроки в школах региона.
— Дорожное движение осложнилось и в других регионах Дальнего Востока, — сообщает «Фобос». — Основательно замело Ямал и Таймыр. Под снегом скрылся Новый Уренгой. В Норильске из-за снежной каши на дорогах произошли первые ДТП. В начале рабочей недели во власти снежного шторма оказался Южный Урал. В регион пробился арктический холод. В Челябинской области метеостанции зафиксировали образование снежного покрова высотой
Ранее синоптики рассказывали нам, что в ближайший месяц средняя месячная температура выше или около нормы прогнозируется практически по всей стране. Прохладней, чем в октябре 2020 года, будет только в Южном федеральном округе. Ноябрь будет холоднее предыдущего на Северо-Западе России и в северной половине азиатской территории страны.
Морозы ниже нормы синоптики ожидают в декабре, да и то не по всей стране — заденет Приволжский федеральный округ, Урал и Сибирь.