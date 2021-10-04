В день трагедии на мысе Опук (восточная часть Крыма) проходили учения украинской армии, в ходе которых дивизион зенитно-ракетной бригады выпустил 23 ракеты разного класса. Один из пусков произошел как раз в 12:41 по Москве. Комплекс С-200 должен был поразить беспилотный самолет-мишень.



Российское руководство, впрочем, поначалу не спешило возлагать ответственность за случившееся на Украину. А в тот же день президент Владимир Путин заявил, что украинские силы ПВО не могли сбить российский самолет.

— Во-первых, заранее все необходимые службы на Украине были поставлены в известность. Во-вторых, оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достать воздушных коридоров, в которых находилось наше воздушное судно, — заявил тогда Путин.