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Тема дняНовый угольный разрез под Новосибирском. Чей он?
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Новосибирский блогер снял на видео осенний Горный Алтай — посмотрите на эти живописные кадры

Сибиряк запечатлел на записи сразу несколько сказочных локаций

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Блогер признался, что любит осенний Алтай больше, чем в любое другое время года

Блогер признался, что любит осенний Алтай больше, чем в любое другое время года

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Блогер Станислав Ражев опубликовал на Youtube ролик с коротким, но насыщенным путешествием по Горному Алтаю. На кадрах — Чуйский тракт, Катунь, село Инегень, озеро Узункель, перевал Кату-Ярык и Акташский ретранслятор.

— Очень красивый, просто нереальный Алтай в сентябре. Как будто другая планета. Изумительный цвет воды в реках и озерах, желтые и зеленые деревья и горы всех цветов. Мы поехали на выходные созерцать такую необычно эффектную и дикую природу, но без приключений не обошлось, — рассказал Станислав Ражев.

Блогер поделился, что за всё небольшое путешествие объехал на машине более двух тысяч километров. По его признанию, не обошлось и без приключений: подниматься по каменистой дороге на Акташский ретранслятор на машине было совсем нелегко.

— Да еще и когда заехали на гору, началась буря, и спускаться по отвесному серпантину с уклоном в пропасть на летней резине по заснеженным камням было жутковато, мягко говоря, — добавил блогер.

Тем не менее, рассказал сибиряк, машина перенесла все сложности без повреждений.

В августе Станислав Ражев снял с высоты роскошный закат на Оби — ролик с прогулкой на двух яхтах он опубликовал в соцсетях.

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Горный АлтайСтанислав Ражев
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