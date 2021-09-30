Ночнушки, «фотики», проездные — что навсегда исчезло из нашей жизни и почему (а вы помните эти вещи?)

И вновь на НГС познавательно-ностальгическая страничка. С каждым годом благодаря техническому прогрессу наш быт меняется всё стремительней — из жизни уходят вещи, предметы, которые, казалось, будут всегда. И сейчас мы не знаем, что выйдет из обихода через 10–20 лет — нынешние смартфоны, телеприставки, ноутбуки? Это знает только будущее, а пока давайте вспомним и посмотрим на вещи, с которыми мы жили и которые исчезли из массового потребления.
Большинство этих вещей, конечно, из времен СССР, но не все. Например, пейджеры из 90-х годов, погибшие в начале 2000-х с приходом мобильных телефонов. А, может быть, через несколько лет придумают что-то такое супер виртуальное и компактное, что и смартфоны отправятся на покой?
Ну кто не помнит стационарные телефоны в домашних условиях. Сейчас в домах нет не только дисковых телефонов, но и исчезают современные кнопочные аппараты — они просто не нужны. А вот в офисах они сохраняются.
Крупная аудиовидеотехника. Использовалась не только по прямому назначению, но и представляла собой часть домашнего интерьера. Сейчас всё в цифре, все функции в одной маленькой мультимедийной приставке — нужны только колонки.
Фотоаппараты — пропали не только старые пленочные, но и современные цифровые. Ну а какой смысл, если смартфон снимет лучше? Еще теплится жизнь только в сегменте профессиональных камер, но надолго ли?
Таксофон на улицах больших городов уже не встретишь. Но они еще остаются в маленьких отдаленных деревнях на экстренный случай — все-таки стационарная связь.
Печатные машинки, в том числе и электрические — ушли в прошлое с приходом персональных компьютеров. Сейчас уже сложно представить, как раньше люди печатали тексты — это ж в постоянном напряжении, что ошибешься.
Помните такие спиральные кипятильники, маленькие и большие? Большими нагревали воду в железных ведрах, маленькими — заваривали чай в стаканах. На смену им пришли производительные чайники и водонагреватели.
То же самое и с электрическими самоварами — чайники же мощней и модней. А ведь какая красота была в этих самоварах, какой антураж.
Большой чемодан с единственной ручкой, который тащишь на весу — как же это неудобно. Но именно так люди ездили в путешествия, пока им на смену не пришли практичные сумки на колесах.
Норковая шапка-формовка — если у тебя была такая, ты человек-успех. Но спрос на мех упал, мода прошла, да и не слишком практичными были все эти меховые шапки.
Домашние трико с лямками. В них советские мужички щеголяли по квартире. Трико вытягивались, образуя характерные пузыри на коленях. Вещь стала символизировать мужчину-неудачника — получила распространение фраза «диванный эксперт в рваных триконах». Более современные модели трико еще продаются и популярны.
Ночнушка. Да, раньше люди спали в этих длинных штуках, как женщины, так и мужчины. Наверное, холодно было. Сейчас такие ночнушки остались преимущественно у пожилых людей.
Бумажные проездные. Когда еще не было всяких транспортных карт и безналичных оплат, люди покупали проездной на месяц, например, и показывали его кондуктору. «У меня единый!» — кричала Людмила Гурченко в фильме «Вокзал для двоих» в сцене с транспортом.
Карточка техосмотра — размещалась под лобовым стеклом автомобиля. С приходом системы ОСАГО и реформированием принципов техосмотра стала попросту не нужна.
Инструменты с деревянными ручками. Производство различных пластмасс раньше было не так развито, поэтому делали деревянные ручки и красиво их лакировали. Этой моей отвертке примерно 70 лет, она шла в комплекте со швейной машинкой 50-х годов. Вещь досталась мне по наследству и до сих пор служит верой и правдой — на днях, например, подкручивал доводчик двери.
Советские швейные машинки 50-х годов подольского производства — настоящие произведения искусства. Только посмотрите, какая красота — черный лакированный корпус, расписные орнаменты, металлический декор с гравировкой. На смену им пришли бездушные пластиковые коробчонки. А советские машинки еще ценятся и до сих пор перепродаются.
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