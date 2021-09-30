Ночнушки, «фотики», проездные — что навсегда исчезло из нашей жизни и почему (а вы помните эти вещи?)

И вновь на НГС познавательно-ностальгическая страничка. С каждым годом благодаря техническому прогрессу наш быт меняется всё стремительней — из жизни уходят вещи, предметы, которые, казалось, будут всегда. И сейчас мы не знаем, что выйдет из обихода через 10–20 лет — нынешние смартфоны, телеприставки, ноутбуки? Это знает только будущее, а пока давайте вспомним и посмотрим на вещи, с которыми мы жили и которые исчезли из массового потребления.