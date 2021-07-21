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Открылся рынок советских вещей, где можно подзаработать. Показываем 8 предметов из СССР — угадайте, что это такое

От черно-белых старинных телевизоров до непонятных штуковин — многие их даже не вспомнят

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Чего здесь только нет — от скульптур до противогазов (привет урокам ОБЖ), старой мебели и даже весов

Чего здесь только нет — от скульптур до противогазов (привет урокам ОБЖ), старой мебели и даже весов

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В Новосибирске открылся блошиный рынок с вещами из Советского Союза

При музее эпохи СССР появился блошиный рынок советских вещей — это такое место, где все желающие могут купить или продать что-то редкое, антикварное, коллекционное или просто старое. Во многих домах до сих пор хранятся предметы прошлого столетия — их можно выменять, например, на что-то винтажное для украшения интерьера. Некоторые вещи той эпохи современным людям уже неведомы — мы вам покажем несколько интересных вещей, а вы попробуйте угадать, что это такое.

В последние десятилетия «блошиная» торговля в Новосибирске сошла на нет — знаменитые рынки возле ДКЖ и ДК Чкалова зачахли. А вот в Москве и Санкт-Петербурге такие рынки чувствуют себя неплохо — по их примеру и в столице Сибири решили возродить подобную торговлю.

Такие предметы можно использовать для декора дачи, например

Такие предметы можно использовать для декора дачи, например

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Сейчас на этом пятачке площадью 180 «квадратов» собрано 1100 советских предметов — это электроника, телевизоры, бытовые приборы, альбомы, игрушки и прочие артефакты СССР. Можно прийти, покопаться и выбрать себе что-нибудь, например для украшения интерьера. А можно выставить вещь на продажу и получить небольшую, но денежку. Стоимость большинства вещей не превышает 500 рублей, можно торговаться.

Возможно, спустя много лет какие-то вещи будут представлять особую ценность

Возможно, спустя много лет какие-то вещи будут представлять особую ценность

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— Человек может прийти, поменять, что-то принести и что-то забрать бесплатно. Если это неравноценный обмен, то ему доплачивают или он доплачивает за вещи. Люди, которым некуда что-то девать, к примеру надо освободить гараж, приносят и говорят, мол, продайте недорого. Наша задача — чтобы эти вещи не попали на помойку. Пускай человек возьмет магнитофон, который у него когда-то давно был, для антуража за 400 рублей, но это хоть на помойку не пойдет. А то мы всё выкинем, и что останется? — говорит директор музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов.

Давайте посмотрим, что осталось с советских времен — кто-то вспомнит молодость, кто-то детство. Сначала покажем вам вещи, назначение которых очевидно. Это, к примеру, ламповый черно-белый телевизор «Изумруд». Помните, как раньше переключали каналы мощной ручкой внизу с сильным грохотом?

Советские телевизоры были очень тяжелыми

Советские телевизоры были очень тяжелыми

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Катушечный магнитофон «Комета» — вот возни было с этими бобинами: надо было их ставить на магнитофон, заправлять ленту.

Меломаны гонялись за катушечными магнитофонами

Меломаны гонялись за катушечными магнитофонами

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С появлением компактных кассет жизнь облегчилась. Это аппарат для перезаписи музыки.

Кассеты были крутыми и модными

Кассеты были крутыми и модными

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Простенький набор «Сделай сам» сохранился в идеальном состоянии — можно хоть сейчас склеить крейсер «Варяг».

Для детей выпускалось множество конструкторов

Для детей выпускалось множество конструкторов

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Телеграмма — это такой WhatsАpp советских времен. Короткое сообщение, которое доставлялось адресату в короткие сроки.

Советская телеграмма доставлялась оперативно

Советская телеграмма доставлялась оперативно

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А это советский Aliexpress — картонная коробка «Товары почтой». Люди выписывали себе вещь, а платили в почтовом отделении при получении посылки.

За товары по почте платили наложенным платежом

За товары по почте платили наложенным платежом

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Ну а теперь, собственно, перейдем к советским вещам, назначение которых нужно будет угадать.

Пройдите еще тест на знание ПДД на основе конкретных дорожных ситуаций на новосибирских улицах.

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