Открылся рынок советских вещей, где можно подзаработать. Показываем 8 предметов из СССР — угадайте, что это такое

При музее эпохи СССР появился блошиный рынок советских вещей — это такое место, где все желающие могут купить или продать что-то редкое, антикварное, коллекционное или просто старое. Во многих домах до сих пор хранятся предметы прошлого столетия — их можно выменять, например, на что-то винтажное для украшения интерьера. Некоторые вещи той эпохи современным людям уже неведомы — мы вам покажем несколько интересных вещей, а вы попробуйте угадать, что это такое.



В последние десятилетия «блошиная» торговля в Новосибирске сошла на нет — знаменитые рынки возле ДКЖ и ДК Чкалова зачахли. А вот в Москве и Санкт-Петербурге такие рынки чувствуют себя неплохо — по их примеру и в столице Сибири решили возродить подобную торговлю.