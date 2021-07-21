Открылся рынок советских вещей, где можно подзаработать. Показываем 8 предметов из СССР — угадайте, что это такое

В Новосибирске открылся блошиный рынок с вещами из Советского Союза
При музее эпохи СССР появился блошиный рынок советских вещей — это такое место, где все желающие могут купить или продать что-то редкое, антикварное, коллекционное или просто старое. Во многих домах до сих пор хранятся предметы прошлого столетия — их можно выменять, например, на что-то винтажное для украшения интерьера. Некоторые вещи той эпохи современным людям уже неведомы — мы вам покажем несколько интересных вещей, а вы попробуйте угадать, что это такое.
В последние десятилетия «блошиная» торговля в Новосибирске сошла на нет — знаменитые рынки возле ДКЖ и ДК Чкалова зачахли. А вот в Москве и Санкт-Петербурге такие рынки чувствуют себя неплохо — по их примеру и в столице Сибири решили возродить подобную торговлю.
Сейчас на этом пятачке площадью 180 «квадратов» собрано 1100 советских предметов — это электроника, телевизоры, бытовые приборы, альбомы, игрушки и прочие артефакты СССР. Можно прийти, покопаться и выбрать себе что-нибудь, например для украшения интерьера. А можно выставить вещь на продажу и получить небольшую, но денежку. Стоимость большинства вещей не превышает 500 рублей, можно торговаться.
— Человек может прийти, поменять, что-то принести и что-то забрать бесплатно. Если это неравноценный обмен, то ему доплачивают или он доплачивает за вещи. Люди, которым некуда что-то девать, к примеру надо освободить гараж, приносят и говорят, мол, продайте недорого. Наша задача — чтобы эти вещи не попали на помойку. Пускай человек возьмет магнитофон, который у него когда-то давно был, для антуража за 400 рублей, но это хоть на помойку не пойдет. А то мы всё выкинем, и что останется? — говорит директор музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов.
Давайте посмотрим, что осталось с советских времен — кто-то вспомнит молодость, кто-то детство. Сначала покажем вам вещи, назначение которых очевидно. Это, к примеру, ламповый черно-белый телевизор «Изумруд». Помните, как раньше переключали каналы мощной ручкой внизу с сильным грохотом?
Катушечный магнитофон «Комета» — вот возни было с этими бобинами: надо было их ставить на магнитофон, заправлять ленту.
С появлением компактных кассет жизнь облегчилась. Это аппарат для перезаписи музыки.
Простенький набор «Сделай сам» сохранился в идеальном состоянии — можно хоть сейчас склеить крейсер «Варяг».
Телеграмма — это такой WhatsАpp советских времен. Короткое сообщение, которое доставлялось адресату в короткие сроки.
А это советский Aliexpress — картонная коробка «Товары почтой». Люди выписывали себе вещь, а платили в почтовом отделении при получении посылки.
Ну а теперь, собственно, перейдем к советским вещам, назначение которых нужно будет угадать.
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