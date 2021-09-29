Едва мы успели привыкнуть к осени, а в некоторые регионы уже подбирается зима — не календарная, зато снежная. Первые снегопады уже успели пройти в Челябинской, Кемеровской и Новосибирской областях. Однако синоптики пока не спешат пугать нас холодной зимой — вероятностный прогноз на ближайшие полгода, который уже представил Росгидрометцентр, выглядит довольно оптимистично. Хотя точно предсказать погоду в новогоднюю ночь эксперты не берутся.
Полугодовой прогноз, во-первых, носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что вероятность того, что температура в неком регионе будет выше или ниже нормы, допустим, на 60%. Они не исключают иные варианты, но считают их менее вероятными. Во-вторых, данные для этого прогноза они осредняют.
— То есть, скажем, берется средняя месячная, средняя сезонная температура. При осреднении за месяц хаотическая составляющая дает большой вклад, а за два или за три — меньше. Мы делаем прогноз, например, на январь. Но мы не имеем представления, что будет внутри этого месяца, — объясняет метеоролог Роман Вильфанд. — Это будет точно соответствовать известному изречению про «среднюю температуру по больнице».
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
Он приводит в пример завершающийся сентябрь в центральной России, средняя температура которого скорее всего может быть на один градус ниже нормы. Хотя начало месяца было даже не теплым, а по-летнему жарким. Зато весь остальной месяц не баловал. Так и с другими месяцами: температура может установиться близкая к норме и даже примерно одинаковая в разных регионах, однако где-то будет однородная погода, а где-то она будет состоять из экстремальных событий.
В ближайший месяц средняя месячная температура выше или около нормы прогнозируется практически по всей стране, прохладней, чем в октябре 2020 года будет только в Южном федеральном округе. Ноябрь будет холоднее предыдущего на Северо-Западе России и в северной половине азиатской территории страны.
Морозы ниже нормы синоптики ожидают в декабре, да и то не по всей стране — заденет Приволжский федеральный округ, Урал и Сибирь. Насколько холодно будет, синоптики не говорят — ниже нормы и всё.
— На сколько ниже нормы — это за пределами знаний. Может быть на один градус, а может на пять, — говорит Роман Вильфанд.
В январе потеплеет — если сравнивать со средней «нормой». Причем сильнее всего потеплеет на севере Якутии — там средняя температура выше, чем обычно, продержится до конца зимы. В январе погода теплее, чем обычно, ожидается также, в феврале — на западе центральной России.
— Если говорить о понятии глобального потепления климата, то оно имеет свои временные, пространственные особенности. Очень сильное влияние определяется в полярных, северных регионах, — обращает внимание Роман Вильфанд.
Теплеют, впрочем, не только северные регионы — по словам климатолога Андрея Киселева, зимы в России вообще стали мягче. Это подтверждают и синоптики — по данным Росгидрометцентра в течение последних девяти лет, с 2012 по 2020 год, все феврали были теплыми или очень теплыми, и только в этом году средняя температура последнего месяца зимы оказалась заметно ниже нормы.
— Аналогично волнам тепла, которые мы наблюдали этим летом, могут происходить и волны холода, но если в целом говорить о глобальном потеплении, то зимние температуры растут интенсивней, чем летние, — говорит Киселев. — В течение уже достаточно продолжительного периода времени наблюдается тенденция к теплым зимам. Если же взять статистику по количеству осадков на территории России, то процент жидких осадков увеличивается, а твердых осадков уменьшается, грубо говоря: больше дождей и меньше снега.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
Несмотря на то, что и климатологи свое заключение дали, и синоптики всё посчитали, с уверенностью сказать, что зима будет теплой и пуховик можно не покупать, не получится. Роман Вильфанд объясняет, что «атмосфера — это субстанция большой неопределенности», а потому долгосрочный прогноз не очень информативен.
— Сейчас идет очень интенсивное изучение океана, когда мы будем знать о нем столько же, сколько об атмосфере, модель взаимодействия атмосферы и океана будет более точной, — говорит Вильфанд. — Есть теория, которая сформулирована замечательным ученым Лоренсом, что в деталях по дням описывать состояние атмосферы можно только на две недели. Как бы детально ни изучали сейчас и в будущем атмосферу, какие бы новые законы ни открывали, более чем на две недели в деталях спрогнозировать погоду невозможно, потому что хаотическая составляющая через две недели превалирует. Это неизменная составляющая погоды.
Он объясняет, что долгосрочные прогнозы нужны «грамотным потребителям» — например службам ЖКХ, энергетикам.
— Они знают цену и оценивают стоимость успешного прогноза и стоимость ошибки, строится комбинация из этих показателей, решается задача оптимизации. Но это точно не для того, чтобы использовать его в личных хозяйственных целях, — говорит он.
Что касается ушедшего лета с его многочисленными катаклизмами, то они на будущую погоду не влияют — связанные с засухами и ливнями приметы доказательств не имеют. Однако в целом в последние годы разные экстремальные погодные условия существенно выросли. Климатолог Андрей Киселев говорит, что число опасных гидрометеорологических явлений возросло по сравнению с концом прошлого века примерно в два раза.