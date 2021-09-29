Едва мы успели привыкнуть к осени, а в некоторые регионы уже подбирается зима — не календарная, зато снежная. Первые снегопады уже успели пройти в Челябинской, Кемеровской и Новосибирской областях. Однако синоптики пока не спешат пугать нас холодной зимой — вероятностный прогноз на ближайшие полгода, который уже представил Росгидрометцентр, выглядит довольно оптимистично. Хотя точно предсказать погоду в новогоднюю ночь эксперты не берутся.



Полугодовой прогноз, во-первых, носит вероятностный характер. То есть ученые считают, что вероятность того, что температура в неком регионе будет выше или ниже нормы, допустим, на 60%. Они не исключают иные варианты, но считают их менее вероятными. Во-вторых, данные для этого прогноза они осредняют.

