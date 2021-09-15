Путешествие в страну-призрак. Почему отпуск на руинах СССР стал таким популярным

— Меня и еще нескольких женщин с детьми вывезли ночью спешно, даже не дав времени собрать вещи. Мой папа договорился. Это было ужасно, мы уезжали под обстрелом. И я даже не могла сообщить родственникам, что мы благополучно добрались до России. Я почти год ничего не знала о муже, о родителях. Только когда война закончилась, мы нашлись, — рассказала Ирина, после войны они решили остаться в Москве, откуда родом ее муж. Пришлось заново начинать жизнь. Ее мама тосковала и все время рвалась в родные места, но это было невозможно, больше ни мама, ни муж никогда в эти места не приехали.



— Я почти 30 лет мечтала приехать сюда. Мама умерла через 5 лет после приезда в Москву, муж в позапрошлом году. Я накопила деньги и поехала. Вы не представляете какое у меня сейчас состояние. Я предполагала, что здесь разруха, но что такая! Ведь здесь было так красиво. Правда, мы много путешествовали по стране и по соцстранам, у папы была хорошая зарплата, нигде такой красоты, как у нас, не видели, — плачет Ирина, она зашла в свою квартиру, в квартиру родителей, где остались кое-какие вещи и даже фотографии — мародерам, которые промышляли в этих местах, они были неинтересны. Кое-какие фотографии даже неплохо сохранились, несмотря на влажный климат. Ирина говорит, что сообщество бывших ткуарчальцев создано, они поддерживают отношения, переписываются и даже встречаются. Она ожидает встречи со своей подругой детства, которая едет в Акармару из Якутска, где она живет уже много лет.

