Отдых в Турции осенью 2021 года: антиковидные меры и советы туристам в бархатный сезон

HES-код, ПЦР-тест и справка о прививке

Турция признаёт российский «Спутник-V», так что, если вы уже поставили два компонента этой вакцины, то не забудьте распечатать сертификат о вакцинации с «Госуслуг». Желательно на английском языке. Второй компонент прививки должен быть поставлен не позднее, чем за 14 дней до поездки.



В противном случае (вы вообще не прививались от COVID-19, успели поставить только один компонент «Спутника» или вкололи другую российскую вакцину) нужно будет в течение 72 часов до прибытия в страну сдать ПЦР-тест и иметь при себе его результаты.



Если вы в течение последних полугода переболели ковидом и у вас есть запись об этом на «Госуслугах», то ПЦР-тест вам делать необязательно. Хватит распечатанного сертификата переболевшего на английском языке.



Но на этом антикоронавирусные меры не заканчиваются. До посадки в самолет вам необходимо будет заполнить анкету на специальном сайте и получить уникальный HES-код. Он нужен для того, чтобы власти Турции могли связаться с вами, если окажется, что вы находились рядом и могли контактировать с больными коронавирусной инфекцией.

