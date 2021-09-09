Отдых в Турции осенью 2021 года: антиковидные меры и советы туристам в бархатный сезон

Турция остается одной из немногих курортных стран, куда осенью 2021 года можно почти свободно улететь в отпуск из России. И наши туристы этим охотно пользуются: Средиземное море остается теплым до конца октября, а в Стамбуле в осенние месяцы устанавливается самая комфортная для долгих прогулок температура. Но для того чтобы беспрепятственно въехать в Турцию и передвигаться между городами, нужно знать некоторые антиковидные правила.
Рассказываем о них, основываясь на собственном опыте путешествий по Турции в августе и сентябре этого года.
HES-код, ПЦР-тест и справка о прививке
Турция признаёт российский «Спутник-V», так что, если вы уже поставили два компонента этой вакцины, то не забудьте распечатать сертификат о вакцинации с «Госуслуг». Желательно на английском языке. Второй компонент прививки должен быть поставлен не позднее, чем за 14 дней до поездки.
В противном случае (вы вообще не прививались от COVID-19, успели поставить только один компонент «Спутника» или вкололи другую российскую вакцину) нужно будет в течение 72 часов до прибытия в страну сдать ПЦР-тест и иметь при себе его результаты.
Если вы в течение последних полугода переболели ковидом и у вас есть запись об этом на «Госуслугах», то ПЦР-тест вам делать необязательно. Хватит распечатанного сертификата переболевшего на английском языке.
Но на этом антикоронавирусные меры не заканчиваются. До посадки в самолет вам необходимо будет заполнить анкету на специальном сайте и получить уникальный HES-код. Он нужен для того, чтобы власти Турции могли связаться с вами, если окажется, что вы находились рядом и могли контактировать с больными коронавирусной инфекцией.
Распечатку или скриншот с этим кодом, так же как и результат ПЦР или справку о прививке, у вас могут попросить во время регистрации на рейс или при прохождении таможенного контроля. Но могут и не попросить — тут как повезет. Однако рисковать мы бы вам не советовали.
Общественные места
Если вы планируете пользоваться в Турции общественным транспортом, то вам стоит привязать HES-код к вашей банковской карте или специальной транспортной карте, которую можно купить в том регионе, где вы остановитесь. В Анталии и Стамбуле, например, это правило соблюдается довольно строго. Заплатить наличкой за проезд водителю нельзя, а оплата банковской картой без HES-кода просто не пройдет и вас откажутся везти куда-либо. Один HES-код можно привязать только к одной карте. Если вы летите в Стамбул, то это делается на этом сайте. А здесь в Анталию.
Также этот код могут попросить у вас на входе в места массового скопления людей: например в большие торговые центры, на рынки и в кафе. Поэтому распечатку или скрин QR-кода стоит везде носить с собой.
В небольших магазинчиках Турции стараются не допускать большого скопления людей. Если в помещение заходит слишком много покупателей сразу, то персонал натягивает на входе заградительную ленту и ставит табличку о том, что нужно подождать, пока какое-то количество людей выйдет наружу.
— В Стамбуле HES-код спрашивают довольно часто и с туристов, и с местных жителей. С 6 сентября для пользования междугородним транспортом и посещения массовых мероприятий нужен еще и сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Но это работает пока только для жителей Турции. Никаких локдаунов и комендантских часов сейчас нет, — рассказала жительница Стамбула Анна Ничкова.
Масочный режим
Масочный режим в Турции соблюдается более строго, чем в России. Многие местные жители ходят в масках не только в помещениях, но и по улицам. Даже дети на школьном дворе играют в масках. Очень строго масочный режим соблюдается в общественном транспорте. Если кто-то заходит в автобус с приспущенной маской, то водитель тут же попросит ее поправить.
— Маски чисто теоретически обязательны на улицах тоже, но было дополнительное постановление от Минздрава о том, что если в двух метрах от тебя на улице никого нет, то ты можешь маску не использовать, — объясняет жительница Стамбула Анна.
Официантов, консультантов в магазинах или таксистов без этого предмета гардероба вы вряд ли увидите даже в небольших турецких городках. Также везде стоят санитайзеры, а на входе в кафе или ресторан у вас могут измерить температуру — стандартные процедуры, к которым за последние два года все мы привыкли.
СЮЖЕТ
В остальном туристическая жизнь в Турции продолжается: заведения общепита открыты, работают такси и аренда автомобилей, в отели заселяют всех желающих. Исходя из нашего опыта, владельцы апартаментов или небольших отелей чаще всего не спрашивают никаких документов, подтверждающих, что вы здоровы.
Возвращение в Россию
Если у вас есть справка о вакцинации от COVID-19, то никакие дополнительные анализы по возвращении из Турции вам сдавать не придется.
Однако, если вы не привиты, то перед прилетом в Россию вам придется заполнить анкету на портале «Госуслуги» и предъявить QR-код представителям Роспотребнадзора в аэропорту. Так гласят официальные правила, но по факту никаких сотрудников Роспотребнадзора, например в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», туристы, прилетавшие из Турции в начале сентября 2021 года, не встречали.
В течение трех дней со дня прилета вам также нужно самостоятельно сдать ПЦР-тест и загрузить результат на «Госуслуги». Ну и надеяться, что он будет отрицательным, конечно!