«Если Турция еще снизит цены, Сочи останется без туристов»: как отечественные курорты проигрывают бархатный сезон

— Я еще в начале июня говорил, что мы не видим глубину бронирований. К 20-м числам июня сектор частных гостиниц почувствовал спад, у кого нет долгосрочных программ с клиентами, у кого нет истории и которые бронируются новыми клиентами из «Букинга» и других сервисов, они сразу почувствовали отскок резкий, спрос резко упал. И только когда они увидели серьезное снижение брони, в начале июля такие гостиницы начали снижать цены, — рассказывает Валерий, при этом объекты размещения до последнего держали высокие цены несмотря на то, что операторы советовали снизить их еще в июне. В июле цены на проживание снизились в среднем на тысячу рублей за номер. Это было еще до введения обязательных сертификатов о вакцинации при заселении. В это время Турция открылась окончательно, спрос стабилизировался и начались активные полеты.



— Я предполагал, что спад будет не сильным, но он оказался сильнее, чем я думал. Этот эффект проблем при заселении и эти требования жесткие сказались на спросе. В результате мы получили слабую загрузку. У тех санаториев, пансионатов, у кого был ажиотажный спрос, он упал до обычного уровня. У тех, у кого он был обычный, он упал ниже, и это привело к дополнительной волне снижения цен, — рассказал Валерий.



— В июле 2021 года стоимость проживания подошла к уровню июля прошлого года. Вся надежда у туроператоров и отельеров была на август, планировали, что спрос восстановится, ведь это самый популярный месяц для отдыха, но надежды не оправдались и цены пришлось снова снижать. Такая ситуация сохранялась до середины августа. В туристической отрасли есть такое понятие ADR (Average daily room rate) — средняя цена за номер/ночь. Вычисляется путем деления выручки от продажи номерного фонда (после скидок, косвенных налогов и общей стоимости завтраков или другого вида питания) на количество проданных номеров за отчетный период. Это такой показатель эффективности работы гостиниц. ADR июля и частично августа упал ниже июня по каким-то дням. Июнь оказался по сегменту частных гостиниц выше, чем июль. Либо был таким же, хотя должно было быть наоборот. До сих пор не понятно, что будет с осенью, — говорит Валерий.



— Обычно в июле открываются осенние продажи, и вот их мы не увидели. Было два сценария, либо спрос упал и все едут в Турцию. Египет у нас открылся, не нужно забывать, что сейчас все развернутся и отложенный спрос достаточно серьезно повлияет. Либо вообще не поедут из-за коронавирусных дел. Второй вариант, что люди будут бронировать в последний момент, то есть глубину мы не видим, — говорит Валерий.



Туристическая отрасль Сочи потеряла в продаже осени уже 4 недели, и сейчас очень сильная просадка осенних продаж. Санатории, пансионаты, те объекты, которые работали по осени достаточно активно, избрали весной агрессивную политику и повысили цены в том числе и на осень, но им пришлось в августе пересматривать тарифы, чтобы соответствовать рынку. В последние две недели спрос на осень возрос и вышел на показатели прошлых лет, он не увеличился. К 1 сентября спрос вернулся, но с большим отставанием. Осень будет тяжелая в плане загрузки, считает Валерий, и нужно оставить эйфорию, никакого ажиотажного спроса уже не будет. Объектам размещения нужно придумывать, как привлекать туриста, разрабатывать программы, скидки и бонусы.

— С учетом открытия Египта, а это декабрь-январь — пики продаж, то всерьез стоит задуматься, что мы будем делать в этот период. На январские праздники очень сильно оттянет Египет. Потому что в сегменте недорогого отдыха он был конкурентом Сочи в этот период всегда, потому что клиентская группа одинаковая. Если Сочи мог взять лечебным фактором, санаторным, то период новогоднего отдыха характеризуется тем, что люди едут не лечиться, а отдыхать, — говорит Валерий. — И Египет здесь абсолютно в выигрыше, температура выше, чем в Сочи, теплое море, смена обстановки, он всегда оттягивал до 3 миллионов человек.