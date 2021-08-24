Самолет Новосибирск — Симферополь задержали на 10 часов

Рейс Новосибирск — Симферополь от авиакомпании «Алроса» задержали в Толмачёво. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.



— Вылет рейса ЯМ575 Новосибирск — Симферополь задерживается с 14:00 до 22:00. Всё, что удалось узнать: запчасти есть, что-то меняют. Мы его в Симферополе ждем, так как рейс возвратный, — сообщил читатель НГС.

На сайте аэропорта Толмачево указано, что регистрация на рейс завершилась, он ожидает своего отправления. Расчетное время отправления — 00:10.