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Самолет Новосибирск — Симферополь задержали на 10 часов

По словам одного из пассажиров, в самолете «что-то меняют»

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Авиакомпания отказалась комментировать ситуацию

Авиакомпания отказалась комментировать ситуацию

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Рейс Новосибирск — Симферополь от авиакомпании «Алроса» задержали в Толмачёво. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Вылет рейса ЯМ575 Новосибирск — Симферополь задерживается с 14:00 до 22:00. Всё, что удалось узнать: запчасти есть, что-то меняют. Мы его в Симферополе ждем, так как рейс возвратный, — сообщил читатель НГС.

На сайте аэропорта Толмачево указано, что регистрация на рейс завершилась, он ожидает своего отправления. Расчетное время отправления — 00:10.

По расписанию борт должен был вылететь еще в 14 часов

По расписанию борт должен был вылететь еще в 14 часов

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На сайте аэропорта Симферополя тоже сообщается о задержке

На сайте аэропорта Симферополя тоже сообщается о задержке

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Корреспондент НГС связалась с пресс-службой аэропорта Толмачево для комментария, однако оттуда перенаправили в авиакомпанию «Алроса». Сначала в авиакомпании обещали дать комментарий по ситуации, но затем сослались на то, что человека, способного прокомментировать происходящее, нет, и бросили трубку.

Руководству авиакомпании S7 вынесли представление после того, как пять пассажиров не смогли улететь в Читу. Тогда в авиакомпании (новое название АО «Авиакомпания "Сибирь"») заявили, что пассажиры с билетами не смогли улететь из-за задержки другого рейса.

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Толмачёвозадержка рейса
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