Самолет Новосибирск — Симферополь задержали на 10 часов

Рейс Новосибирск — Симферополь от авиакомпании «Алроса» задержали в Толмачёво. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— Вылет рейса ЯМ575 Новосибирск — Симферополь задерживается с 14:00 до 22:00. Всё, что удалось узнать: запчасти есть, что-то меняют. Мы его в Симферополе ждем, так как рейс возвратный, — сообщил читатель НГС.
На сайте аэропорта Толмачево указано, что регистрация на рейс завершилась, он ожидает своего отправления. Расчетное время отправления — 00:10.
Корреспондент НГС связалась с пресс-службой аэропорта Толмачево для комментария, однако оттуда перенаправили в авиакомпанию «Алроса». Сначала в авиакомпании обещали дать комментарий по ситуации, но затем сослались на то, что человека, способного прокомментировать происходящее, нет, и бросили трубку.
Руководству авиакомпании S7 вынесли представление после того, как пять пассажиров не смогли улететь в Читу. Тогда в авиакомпании (новое название АО «Авиакомпания "Сибирь"») заявили, что пассажиры с билетами не смогли улететь из-за задержки другого рейса.