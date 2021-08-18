Новосибирец запечатлел масштабные потопы в Керчи на фото — 11 кинематографичных кадров

Новосибирский кинорежиссер Егор Севастьянов приехал в Керчь к знакомым. Спустя непродолжительное время часть Крымского полуострова затопило — дожди здесь не прекращались несколько дней. Сибиряк запечатлел последствия буйства стихии и рассказал, как на произошедшее реагируют местные.
— Первый раз этим летом очень мощное дождевое наводнение было в июне, а второе — совсем недавно. Дожди шли несколько дней практически без перерыва. То, что мы видели, получилось благодаря непрерывным дождям. Изначально я приехал в деревню Осовино, которая находится неподалеку от Керчи, на побережье Азовского моря. Деревня на некоторой возвышенности, всё это наводнение я пробыл там. Более того, я даже не мог оттуда выбраться. Мой автомобиль застрял на глиняной дороге — пришлось оставить его под этим дождем адским. Дня 2–3 он там простоял, пока сама глина не подсохла и пока соседи не помогли мне выбраться, — пояснил Егор Севастьянов.
Фотографии затопленного города Егор сделал пару дней назад. По словам новосибирца, сейчас вода на улицах почти высохла:
— Здесь достаточно быстро всё сохнет — буквально появляется солнце, и за несколько часов вся вода высыхает. Сейчас я проехал по центральным улицам Керчи и, в принципе, всё высохло. Визуально вроде бы всё возвращается на свои места, но ущерб здесь весьма большой.
Местные, рассказывает сибиряк, не знают, как им разбираться с последствиями потопов.
— Многие люди, когда я пару дней назад прошелся с камерами по улицам, просто хватались за головы. Потому что дома, которые находились в низине города, полностью затоплены — и первые этажи, и вся бытовая утварь, мебель испорчена. Вряд ли им удастся что-то компенсировать. Здесь все рассчитывают только на свои силы. Местные жители говорят, мол, да, это здесь происходит время от времени — не часто, не каждый год. Кто-то мне говорил, что, может быть, лет 10 назад последний раз так было. Люди такое уже видели, — добавил мужчина.
Хоть Егору Севастьянову и повезло, что его деревня находилась в отдалении от затопленной местности, свои потери он тоже понес.
— Я живу в районе на высоте, хотя у меня тоже есть потери. Мой компьютер не выдержал определенного перепада по электричеству, но я к такому привык — часто бываю в неудобных ситуациях и местах.
Накануне мы рассказывали о семье из Новосибирска, которая оказалась в Анапе во время потопа. Она показала, как это — отдыхать на российском юге во время разгула стихии.