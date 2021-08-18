Новосибирец запечатлел масштабные потопы в Керчи на фото — 11 кинематографичных кадров

— Первый раз этим летом очень мощное дождевое наводнение было в июне, а второе — совсем недавно. Дожди шли несколько дней практически без перерыва. То, что мы видели, получилось благодаря непрерывным дождям. Изначально я приехал в деревню Осовино, которая находится неподалеку от Керчи, на побережье Азовского моря. Деревня на некоторой возвышенности, всё это наводнение я пробыл там. Более того, я даже не мог оттуда выбраться. Мой автомобиль застрял на глиняной дороге — пришлось оставить его под этим дождем адским. Дня 2–3 он там простоял, пока сама глина не подсохла и пока соседи не помогли мне выбраться, — пояснил Егор Севастьянов.