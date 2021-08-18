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Новосибирец запечатлел масштабные потопы в Керчи на фото — 11 кинематографичных кадров

Он рассказал, что сейчас происходит в городе, и как реагируют на происходящее местные

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Последние дни жителям нескольких городов Крымского полуострова приходится несладко из-за сильных потопов. Уже вторых этим летом

Последние дни жителям нескольких городов Крымского полуострова приходится несладко из-за сильных потопов. Уже вторых этим летом

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Новосибирский кинорежиссер Егор Севастьянов приехал в Керчь к знакомым. Спустя непродолжительное время часть Крымского полуострова затопило — дожди здесь не прекращались несколько дней. Сибиряк запечатлел последствия буйства стихии и рассказал, как на произошедшее реагируют местные.

Людям приходится ходить почти по пояс в воде

Людям приходится ходить почти по пояс в воде

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У многих местных пострадало имущество

У многих местных пострадало имущество

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— Первый раз этим летом очень мощное дождевое наводнение было в июне, а второе — совсем недавно. Дожди шли несколько дней практически без перерыва. То, что мы видели, получилось благодаря непрерывным дождям. Изначально я приехал в деревню Осовино, которая находится неподалеку от Керчи, на побережье Азовского моря. Деревня на некоторой возвышенности, всё это наводнение я пробыл там. Более того, я даже не мог оттуда выбраться. Мой автомобиль застрял на глиняной дороге — пришлось оставить его под этим дождем адским. Дня 2–3 он там простоял, пока сама глина не подсохла и пока соседи не помогли мне выбраться, — пояснил Егор Севастьянов.

Так на днях выглядели улицы Керчи. Кое-где, по рассказам Егора, были полностью затоплены первые этажи домов

Так на днях выглядели улицы Керчи. Кое-где, по рассказам Егора, были полностью затоплены первые этажи домов

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Стихия не пощадила и больницы

Стихия не пощадила и больницы

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Так выглядят здания внутри — мебель и технику, по словам местных, не восстановить

Так выглядят здания внутри — мебель и технику, по словам местных, не восстановить

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Фотографии затопленного города Егор сделал пару дней назад. По словам новосибирца, сейчас вода на улицах почти высохла:

— Здесь достаточно быстро всё сохнет — буквально появляется солнце, и за несколько часов вся вода высыхает. Сейчас я проехал по центральным улицам Керчи и, в принципе, всё высохло. Визуально вроде бы всё возвращается на свои места, но ущерб здесь весьма большой.

На днях жители Керчи были вынуждены аккуратно добираться сквозь потоки воды по своим делам

На днях жители Керчи были вынуждены аккуратно добираться сквозь потоки воды по своим делам

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Легковым автомобилям повезло меньше — многие так и остались стоять, заглохнув в воде

Легковым автомобилям повезло меньше — многие так и остались стоять, заглохнув в воде

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Местные, рассказывает сибиряк, не знают, как им разбираться с последствиями потопов.

— Многие люди, когда я пару дней назад прошелся с камерами по улицам, просто хватались за головы. Потому что дома, которые находились в низине города, полностью затоплены — и первые этажи, и вся бытовая утварь, мебель испорчена. Вряд ли им удастся что-то компенсировать. Здесь все рассчитывают только на свои силы. Местные жители говорят, мол, да, это здесь происходит время от времени — не часто, не каждый год. Кто-то мне говорил, что, может быть, лет 10 назад последний раз так было. Люди такое уже видели, — добавил мужчина.

Впрочем, местные не унывают и стараются во всем искать позитив

Впрочем, местные не унывают и стараются во всем искать позитив

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Люди продолжают заниматься своими повседневными делами

Люди продолжают заниматься своими повседневными делами

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Хоть Егору Севастьянову и повезло, что его деревня находилась в отдалении от затопленной местности, свои потери он тоже понес.

— Я живу в районе на высоте, хотя у меня тоже есть потери. Мой компьютер не выдержал определенного перепада по электричеству, но я к такому привык — часто бываю в неудобных ситуациях и местах.

Сегодня многие улицы, рассказал Егор, почти высохли. Керчь постепенно восстанавливается

Сегодня многие улицы, рассказал Егор, почти высохли. Керчь постепенно восстанавливается

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Накануне мы рассказывали о семье из Новосибирска, которая оказалась в Анапе во время потопа. Она показала, как это — отдыхать на российском юге во время разгула стихии.

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фотографиипотоп в Керчи
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