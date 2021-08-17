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Семьям с одним ребенком разрешили пользоваться льготной семейной ипотекой

Саму программу продлили до конца следующего года

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Воспользоваться льготной ипотекой можно будет уже при рождении первенца

Воспользоваться льготной ипотекой можно будет уже при рождении первенца

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Льготная семейная ипотека продлена до конца 2023 года. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства.

— По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку, — заявил Мишустин. — Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства, воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца.

Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн рублей. Премьер-министр также отметил, что кабмин дополнительно направит свыше 21 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.

В России параллельно действует программа льготной ипотеки, которую могут брать любые граждане — наважно, в браке они или нет. Программа должна была закончиться 1 июля, но президент посчитал, что резко сворачивать ее нельзя, и распорядился продлить ее еще на год. Условия программы изменили — это, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, охладит спрос среди россиян, желающих купить жилье по низкой ставке. Рассказываем о новых условиях льготной ипотеки и о том, как за время действия этой программы изменился рынок недвижимости.

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