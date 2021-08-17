Семьям с одним ребенком разрешили пользоваться льготной семейной ипотекой

В России параллельно действует программа льготной ипотеки, которую могут брать любые граждане — наважно, в браке они или нет. Программа должна была закончиться 1 июля, но президент посчитал, что резко сворачивать ее нельзя, и распорядился продлить ее еще на год. Условия программы изменили — это, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, охладит спрос среди россиян, желающих купить жилье по низкой ставке. Рассказываем о новых условиях льготной ипотеки и о том, как за время действия этой программы изменился рынок недвижимости.