«Нас садят на платный карантин»: муж и жена застряли на Мальдивах, подхватив там COVID-19

Молодая семейная пара из России 20 июля улетела отдыхать на Мальдивы и теперь не может вернуться домой. Как рассказал журналистам E1.RU Семён, его супруга Юлия подхватила на отдыхе COVID-19 перед обратным вылетом, и теперь им приходится ежедневно платить за изоляцию на острове. Журналисты Е1.RU выясняют, что делать, если вы на отдыхе за границей оказались в такой ситуации.

— У жены пришел положительный ПЦР-тест. Мы сообщили об этом всем. Более 15 часов страховая компания, представители отеля и даже врачи из местной больницы просили нас чуть-чуть подождать, — рассказывает Семён. — Сказали, что закроют на карантин, но в другом отеле, а не в больнице. И без лечения, то есть за свой счет.