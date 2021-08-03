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«Нас садят на платный карантин»: муж и жена застряли на Мальдивах, подхватив там COVID-19

Больше 15 часов туристы ждали помощи от страховой компании

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31 июля пара должна была вернуться домой

31 июля пара должна была вернуться домой

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Молодая семейная пара из России 20 июля улетела отдыхать на Мальдивы и теперь не может вернуться домой. Как рассказал журналистам E1.RU Семён, его супруга Юлия подхватила на отдыхе COVID-19 перед обратным вылетом, и теперь им приходится ежедневно платить за изоляцию на острове. Журналисты Е1.RU выясняют, что делать, если вы на отдыхе за границей оказались в такой ситуации.

— У жены пришел положительный ПЦР-тест. Мы сообщили об этом всем. Более 15 часов страховая компания, представители отеля и даже врачи из местной больницы просили нас чуть-чуть подождать, — рассказывает Семён. — Сказали, что закроют на карантин, но в другом отеле, а не в больнице. И без лечения, то есть за свой счет.

По словам Семёна, он чувствует себя лучше, а у его жены жар, озноб, тошнота и головокружение.

— Сначала списали на то, что жена перегрелась, а вкус и запах пропали у нее уже перед тестом. Меня лихорадит, иногда кружится голова, жена не может есть, — добавил Семён. — Страховая ничего не компенсирует, никак не способствует госпитализации жены. У нее, помимо ковида, обнаружена кишечная инфекция, которая не дает ей ни есть, ни пить. Здесь нет никаких капельниц, нам выписали какие-то медикаменты, но жену вырвало после них.

Больше 15 часов екатеринбуржцы не могли добиться никакой помощи от страховой компании

Больше 15 часов екатеринбуржцы не могли добиться никакой помощи от страховой компании

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При этом в памятке от «Ингосстраха» было прописано, что при положительном тесте компания берет на себя все расходы на тестирование, а туристы с положительными результатами тестирования будут помещены на карантин в медучреждение, при этом пребывание в карантине в больнице покрывается страховой компанией.

— В случае, если в результате тестирования у туриста будет выявлен коронавирус, страховая компания оплачивает проведенное тестирование, пребывание в больнице в ожидании результатов теста и дальнейшее лечение по назначению врача. В случае отрицательного результата теста, тестирование и нахождение в больнице турист оплачивает самостоятельно, — говорится в памятке.

Страховая компания не возмещает расходы по изоляции туристов в отеле

Страховая компания не возмещает расходы по изоляции туристов в отеле

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В страховой компании объяснили, что помощь оказывали долго из-за сложных согласований с мальдивской стороной.

— Туристы обратились в сервисный центр страховой компании с положительными ПЦР-тестами, симптомами COVID-19 и информацией о том, что им была рекомендована платная изоляция, — рассказал начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Максимкин. — Сразу после этого сервисным центром страховщика были предприняты все необходимые меры в рамках договора страхования и действующего законодательства: организован визит врача и выданы необходимые медикаменты. В связи с тем, что медицинская помощь пациентам с положительными тестами на коронавирус координируется Министерством здравоохранения (НРА) Мальдивской Республики, организация медицинской помощи заняла более длительный период, так как требовалось согласование с HPA.

Семён сделал фото отеля, куда их перевели на изоляцию. По словам туриста, номера в плохом состоянии, перед заселением в комнате даже не прибрались

Семён сделал фото отеля, куда их перевели на изоляцию. По словам туриста, номера в плохом состоянии, перед заселением в комнате даже не прибрались

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В HPA туристам рекомендовали перевод в изоляционный отель, который Семёну и Юлии приходится снимать за свой счет. Девушке выдали медикаменты, которые, по словам супруга, она не может пить из-за сильной тошноты. Семен настаивает на госпитализации, но в страховой компании говорят, что она не требуется по состоянию здоровья — так решил врач.

— Полис страхования путешествующих был оформлен по программе страхования медицинских расходов, которая предусматривает оплату медицинской помощи, амбулаторное/стационарное лечение по показаниям врача, а также обратные билеты, в случае если застрахованный пропускает свой рейс по причине госпитализации. Программа страхования от невыезда, покрывающая затраты на изоляцию, не была оформлена, — добавил представитель страховой компании.

В Российской ассоциации туризма рекомендуют внимательно читать страховки перед вылетом — в период пандемии крайне важно, чтобы они покрывали все возможные риски. Перед вылетом в дальние и экзотические страны туристам советуют покупать расширенные полисы — лучше переплатить здесь, чем остаться с долгами вдали от родины.

— Вообще заражение на Мальдивах — редкость большая, а стоимость медицинских услуг там высокая. Мы советуем туристам перед вылетом приобретать расширенную страховку, которая погашает траты, связанные с изоляцией из-за COVID. И по прибытии, имея подобный полис, легко можно получить компенсацию за все свои траты — и прямые, и косвенные, — комментирует президент Уральского отделения ассоциации Михаил Мальцев.

Перед поездками в экзотические страны туристам советуют покупать расширенные страховки, которые покрывают максимум рисков

Перед поездками в экзотические страны туристам советуют покупать расширенные страховки, которые покрывают максимум рисков

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Эксперт отмечает, что обсерваторы для больных коронавирусом в разных странах работают по разному принципу: где-то пребывание бесплатно, где-то — придется оплатить всё, включая осмотры и обеды.

Тем, кто оказался в ситуации, как Семён и Юлия, в ассоциации туризма рекомендуют связываться не только со страховой компанией, но и с турагентством, где продали путевку — это может ускорить процесс решения проблем.

— Нужно связаться со своим турагентом, который определит порядок действий. Турагентства получают комиссию не только за то, что продают туры, но и для того, чтобы оказывать консультации перед вылетом, и когда требуется помощь, — отмечает Михаил Мальцев.

СЮЖЕТ

Отпуск в пандемию

Если же страховая компания отказывается покрывать расходы, эксперты советуют сохранять все чеки — включая траты на воду, еду и транспорт. По прибытии в Россию они могут помочь получить компенсацию, если окажется, что страховая выполнила не все условия договора.

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COVID-19Мальдивыотдыхтуристы
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