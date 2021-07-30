«Начали купаться, а в воду падает пепел»: туристы рассказали, как отдыхают в горящей Турции

Лесные пожары в Турции бушуют третий день. Начавшись в Анталье, в районе города Манавгат, огонь за сутки подобрался вплотную к туристическим районам, в Турции из-за пожаров начали эвакуировать туристов из отелей. К 40-градусной жаре добавились удушающий дым и постоянный гул вертолетов и самолетов, которые тушат пожары с воздуха. Сеть городских порталов узнала у туристов, что сейчас происходит в стране и в какой ситуации оказались отдыхающие.
— Дыма со временем становилось больше, гуще, и очень быстро гарью наполнился воздух. Мы плавали в море, когда на воду стали опускаться хлопья из пепла. Появились пожарные вертолеты и самолеты, частота их пролетов над береговой линией увеличивалась с каждым часом, — рассказывает турист Борис Сергеевич.
По словам мужчины, сейчас в стране люди ведут себя спокойно и считают, что ситуация под контролем властей. Его отель удален от эпицентра пожара, но запах гари при этом чувствуется.
— Визуально видим отели, которые находятся ближе к месту пожара, задымляемость там такая, что задаешься вопросом, как им дышится, при том что жара стоит сильная, под 40 градусов постоянно. Единственное, что повлияло на отдых туристов, — это отмена экскурсий и самостоятельных поездок по побережью. Говорят, перекрыты дороги на Анталью и Аланью, то есть от нас ни вправо, ни влево. Рекомендуют оставаться в отеле. Купаться можно, отдыхающие везде — и в бассейне, на горках, и в море, в этом смысле ничего не изменилось. Вчера был сильный запах, пропахла даже одежда, в которой ходили весь день, сегодня у нас нормально, — говорит турист.
— Когда стемнело, выяснились размеры пожара в Мармарисе. Это был самый ужасный закат в моей жизни. Сердце разрывается на части, — делится впечатлениями Мила, которая живет в Мармарисе с 2017 года.
Туристка из Волгограда Марина прилетела отдыхать в Сиде с подругой и детьми в среду вечером. Огромный пожар, бушующий на побережье, заметили сразу же — еще через иллюминатор в идущем на посадку самолете.
— Мы когда летели, уже видели пожар. С высоты полета он не казался очень страшным. Но мы и не думали, что в том районе, где будем жить, тоже бушует пожар, — рассказывает Марина. — И когда мы ехали из аэропорта в отель, то видели где-то на горизонте клубы дыма. Огня не было, и нам казалось, что пожар где-то далеко в горах. Утром встали, занавески открыли, а тут такое... Небо всё красно-коричневое, висит густой смог. После завтрака решили пойти на море. Начали купаться, а в воду падает пепел. И дымом затягивает всё больше и больше. Возвращаемся к отелю, а там 100 метров от моря подняться, и понимаем, что дышать стало очень тяжело. Теперь мы всё время сидим в отеле. Мы с детьми, и нам-то тяжело дышать, а им тем более.
— Когда мы прилетели в Даламан, отстояли очередь в полтора часа, мы даже представить себе не могли, что тут такой форс-мажор, — рассказывает туристка Ольга Старшинова. — Автобусов не было. За нами приезжали маленькие микроавтобусы, которые мы прождали около часа. Гиды объяснили, что это всё из-за пожара в Мармарисе. Дороги перекрыты, и автобусам просто не проехать. Нас забрал водитель, не говоривший по-русски и по-английски, и довез до центра Мармариса. А дальше… Так как дорогу перекрыли для всего транспорта, мы пошли пешком. Около километра. А с нами ехали ребята, у которых отель был в
Челябинский предприниматель Евгений Иванов прилетел в Турцию в первый день пожаров. Он рассказывает, что, когда на второй день в районе Сиде и Манавгата продолжили гореть леса, в отеле пару раз отключался свет.
— С утра на улице был сильный запах гари, и с неба, как снег, весь день падал пепел. Очень крипово выглядит, будто фильм про апокалипсис, — рассказывает Евгений. — Сейчас вертолеты, видимо, тушат уже далеко от туристической зоны, к нашему пляжу почти не подлетают. На улице немноголюдно, удивительно, но паники никакой нет. Всё спокойно, персонал собирает пепел, только порой ненадолго отключается электричество. Про эвакуацию тоже разговоров нет: пожары далеко отсюда, но дым и запах гари присутствуют, и это крайне некомфортно. Этот отпуск если и не получится самым продуктивным, но уж точно станет самым запоминающимся.
У туристов, которые находятся сейчас в непосредственной близости к пожарам, уже нет сил комментировать происходящее. Эту ночь они провели с видом, который не забудут до конца жизни.
Анна Голубницкая, которая живет в Турции, рассказывает, что, хотя новость о пожарах всех встревожила, некоторое время отдыхающие сохраняли спокойствие (насколько это возможно в такой ситуации), надеялись, что всё обойдется. Но надежды не оправдались.
— Это реально ЧП, потому что, зная о «готовности» местных огнеборцев к локализации таких вот стихийных бедствий, мне становится по-настоящему страшно, — говорит Анна. — Тут обычное возгорание в жилом доме тушат — пока приедут, пока развернутся, всё сгорит, был опыт, к сожалению. А здесь — природное возгорание! И техники такой нет здесь — той же авиации, чтобы тушить пожары с воздуха. В этом плане я патриотична — Турции без России и вправду никуда: ни без туристов, ни без рынка сбыта помидоров, ни без привлечения сил МЧС, простите. А еще сейчас активно муссируется версия о том, что причиной пожара стал поджог: мол, ехали два брата из одной сирийской группировки и по маршруту целенаправленно поджигать решили, их поймали.
Яна Вандер, которая уже несколько лет живет в Аланье, поделилась видео, на котором жандармы отбивают предполагаемых поджигателей от людского самосуда в Манавгате.
— Но здесь проблема, что они не одни и работает целая система. Всех подозрительных лиц мэр Аланьи просил не пропускать мимо себя и информировать ближайших жандармов. Это еще не конец, мы должны быть бдительны. Так как это не просто мелкие поджигатели, всё намного глубже, — рассказывает Яна. — Из хороших новостей: при стихшем ветре и вырубке части леса пожар в Аланье смогли остановить. Есть осевший пепел, есть запах пластика в районе Бекташ, так как он находится на вершине у нас. У меня у подруги на вилле ночью прилетающие совы шлепались в бассейн об воду и улетали. Животные и птицы также подверглись большой беде.