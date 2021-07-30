«Начали купаться, а в воду падает пепел»: туристы рассказали, как отдыхают в горящей Турции

Анна Голубницкая, которая живет в Турции, рассказывает, что, хотя новость о пожарах всех встревожила, некоторое время отдыхающие сохраняли спокойствие (насколько это возможно в такой ситуации), надеялись, что всё обойдется. Но надежды не оправдались.

— Это реально ЧП, потому что, зная о «готовности» местных огнеборцев к локализации таких вот стихийных бедствий, мне становится по-настоящему страшно, — говорит Анна. — Тут обычное возгорание в жилом доме тушат — пока приедут, пока развернутся, всё сгорит, был опыт, к сожалению. А здесь — природное возгорание! И техники такой нет здесь — той же авиации, чтобы тушить пожары с воздуха. В этом плане я патриотична — Турции без России и вправду никуда: ни без туристов, ни без рынка сбыта помидоров, ни без привлечения сил МЧС, простите. А еще сейчас активно муссируется версия о том, что причиной пожара стал поджог: мол, ехали два брата из одной сирийской группировки и по маршруту целенаправленно поджигать решили, их поймали.

Яна Вандер, которая уже несколько лет живет в Аланье, поделилась видео, на котором жандармы отбивают предполагаемых поджигателей от людского самосуда в Манавгате.