Вписывать в паспорт детей и браки больше не обязательно

Отметки в паспорте о браках и разводах, детях, ранее выданных паспортах и загранпаспорте становятся необязательными. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление правительства. Ранее по желанию вносились только данные о группе крови и резус-факторе, а также ИНН.
Обязательными остаются только сведения о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.
Документ вносит и иные изменения. Теперь паспорта граждан, которым исполнилось 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более 90 дней (ранее они становились недействительными в день рождения). На первый паспорт, который получают в 14 лет, тоже можно будет подать документы в течение 90 дней, а не 30, как прежде.
В то же время уменьшается срок оформления российского паспорта — 5 рабочих дней. До вступления нового постановления в силу это занимало 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.