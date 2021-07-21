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Вписывать в паспорт детей и браки больше не обязательно

Сам паспорт будут оформлять за 5 дней

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Четырнадцатилетние смогут подать документы на паспорт в течение трех месяцев, а не одного, как раньше

Четырнадцатилетние смогут подать документы на паспорт в течение трех месяцев, а не одного, как раньше

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Отметки в паспорте о браках и разводах, детях, ранее выданных паспортах и загранпаспорте становятся необязательными. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление правительства. Ранее по желанию вносились только данные о группе крови и резус-факторе, а также ИНН.

Обязательными остаются только сведения о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.

Документ вносит и иные изменения. Теперь паспорта граждан, которым исполнилось 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня оформления нового паспорта, но не более 90 дней (ранее они становились недействительными в день рождения). На первый паспорт, который получают в 14 лет, тоже можно будет подать документы в течение 90 дней, а не 30, как прежде.

В то же время уменьшается срок оформления российского паспорта — 5 рабочих дней. До вступления нового постановления в силу это занимало 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.

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