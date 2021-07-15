Судебные приставы ищут Пелагею из-за долгов по налогам

Федеральная служба судебных приставов разыскивает певицу из Новосибирска Пелагею из-за долгов по налогам.

По данным сайта ФССП, за Пелагеей Сергеевной Телегиной, рожденной в Новосибирске 14 июля 1986 года, числится долг в 34 тысячи рублей. Исполнительное производство начато в марте этого года. При этом телеграм-канал Mash Siberia сообщает, что у певицы заблокировали счета.

По данным сервиса «Контур.Фокус», у Пелагеи зарегистрировано ИП в марте 2020 года. В качестве видов деятельности ИП указана деятельность в области художественного творчества.