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Судебные приставы ищут Пелагею из-за долгов по налогам

Исполнительное производство висит в базе ФССП

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Журнал Forbes оценивал состояние Пелагеи в 1,7 миллиона долларов

Журнал Forbes оценивал состояние Пелагеи в 1,7 миллиона долларов

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Федеральная служба судебных приставов разыскивает певицу из Новосибирска Пелагею из-за долгов по налогам.

По данным сайта ФССП, за Пелагеей Сергеевной Телегиной, рожденной в Новосибирске 14 июля 1986 года, числится долг в 34 тысячи рублей. Исполнительное производство начато в марте этого года. При этом телеграм-канал Mash Siberia сообщает, что у певицы заблокировали счета.

По данным сервиса «Контур.Фокус», у Пелагеи зарегистрировано ИП в марте 2020 года. В качестве видов деятельности ИП указана деятельность в области художественного творчества.

НГС связался с концертным директором Пелагеи Егором Алексеевым, но он отказался разговаривать, сама Пелагея на звонки не ответила.

Журнал Forbes оценивал состояние Пелагеи в 1,7 миллиона долларов. В прошлом году певица развелась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Паре пришлось делить имущество через суд, а Пелагее подать на алименты, так как бывший муж не занимался их общим ребенком. Юристы певицы настаивали, чтобы ей достались квартира в Москве и загородный дом.

В итоге певице удалось отсудить четверть дохода мужа на алименты для их дочери, а также квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе. Артистке также досталась половина стоимости автомобиля марки Bentley Continental GT.

После развода Пелагея столкнулась с травлей в интернете и некоторых СМИ. Причиной стали публикации о ее семейной жизни, в которых говорилось, что в браке Телегиных «всё с самого начала не ладилось». Жены известных хоккеистов вступились за певицу, начав выкладывать в Instagram сториз в ее поддержку.

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