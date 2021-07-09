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В Краснодарском крае туристов обязали прививаться от коронавируса

Правило вступит в силу 1 августа

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Вакцинироваться нужно в течение трех дней

Вакцинироваться нужно в течение трех дней

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Не привитые от коронавируса туристы, которые в августе будут приезжать в Краснодарский край, должны будут вакцинироваться по прибытии. Сделать это нужно в течение трех дней. О новом правиле сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, действовать оно начнет с 1 августа.


— С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения, — цитирует Кондратьева РБК.

Прежде он говорил, что сейчас значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года. По данным Сети городских порталов, туда отправились 36% отпускников из тех, кто вообще решился путешествовать в этом году. Ранее сертификат о вакцинации предъявлять было не обязательно, хватало ПЦР-теста, сделанного за трое суток до приезда на черноморские курорты. Подходила и справка о том, что человек переболел коронавирусом не ранее чем полгода назад.

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Краснодарский крайотдыхотпуск
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