После наводнения в Сочи туристы загорают на пляжах среди гор мусора: посмотрите на это

Тем временем мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что более 300 жителей Сочи получат компенсации в качестве возмещения ущерба их домам, которые повредило наводнение. В зависимости от нанесенного ущерба пострадавшим выплатят от 10 до 110 тысяч рублей на человека.