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После наводнения в Сочи туристы загорают на пляжах среди гор мусора: посмотрите на это

В городе еще действует штормовое предупреждение, но это никого не останавливает

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Курортники загорают среди веток и идут купаться в пока еще буйное море

Курортники загорают среди веток и идут купаться в пока еще буйное море

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В конце прошлой недели на Краснодарский край обрушился мощный ливень. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Краснодарского края, включая Сочи, Геленджик и Горячий Ключ, объявили режим ЧС. В регионе оказались подтоплены сотни домовладений, а людей готовили к эвакуации. До крайних мер не дошло, но купаться в море всё еще нельзя. Однако никакие предостережения не останавливают туристов.

К счастью, кое-где к морю нельзя подобраться из-за того, что подход к нему завален ветками, которые вынесло из моря во время наводнения.

На побережье полным ходом идет уборка, но мусорные завалы настолько большие, что за один день с ними не справиться.

Зато стихийная свалка внезапно стала отличной зоной для фотосессий.

В Туапсе к уборке после стихии подключились волонтеры и коллективы предприятий.

— Сотрудники нашего подразделения и волонтеры вышли на экологический десант в Дедеркой. Фронт работ огромен, тяжело. Но люди говорят спасибо, это приятно. Убираем в том числе территорию подведомственных здравниц «Зеленый гай», детского лагеря «Зеленый огонек». Нагнало ил, пострадали красивые клумбы, — сообщает пресс-служба Туапсинского отделения Северо-Кавказской железной дороги.

Пока волонтеры убирают берег, туристы спешат к морю

Пока волонтеры убирают берег, туристы спешат к морю

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Но мусор не останавливает курортников, и они с удовольствием располагаются между ветками и хламом.

Некоторые туристы разгребают мусор самостоятельно. Чтобы постелить полотенце на пляже.

Некоторые туристы разгребают мусор самостоятельно. Чтобы постелить полотенце на пляже.

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Тем временем мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что более 300 жителей Сочи получат компенсации в качестве возмещения ущерба их домам, которые повредило наводнение. В зависимости от нанесенного ущерба пострадавшим выплатят от 10 до 110 тысяч рублей на человека.

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