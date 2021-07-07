После наводнения в Сочи туристы загорают на пляжах среди гор мусора: посмотрите на это

В конце прошлой недели на Краснодарский край обрушился мощный ливень. Из-за непогоды в нескольких населенных пунктах Краснодарского края, включая Сочи, Геленджик и Горячий Ключ, объявили режим ЧС. В регионе оказались подтоплены сотни домовладений, а людей готовили к эвакуации. До крайних мер не дошло, но купаться в море всё еще нельзя. Однако никакие предостережения не останавливают туристов.
К счастью, кое-где к морю нельзя подобраться из-за того, что подход к нему завален ветками, которые вынесло из моря во время наводнения.
На побережье полным ходом идет уборка, но мусорные завалы настолько большие, что за один день с ними не справиться.
Зато стихийная свалка внезапно стала отличной зоной для фотосессий.
В Туапсе к уборке после стихии подключились волонтеры и коллективы предприятий.
— Сотрудники нашего подразделения и волонтеры вышли на экологический десант в Дедеркой. Фронт работ огромен, тяжело. Но люди говорят спасибо, это приятно. Убираем в том числе территорию подведомственных здравниц «Зеленый гай», детского лагеря «Зеленый огонек». Нагнало ил, пострадали красивые клумбы, — сообщает пресс-служба Туапсинского отделения Северо-Кавказской железной дороги.
Но мусор не останавливает курортников, и они с удовольствием располагаются между ветками и хламом.
Тем временем мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что более 300 жителей Сочи получат компенсации в качестве возмещения ущерба их домам, которые повредило наводнение. В зависимости от нанесенного ущерба пострадавшим выплатят от 10 до 110 тысяч рублей на человека.