Отпуск в пандемию: правила въезда на курорты Краснодарского края в 2021 году

Обычно в сериале «Отпуск в пандемию» мы рассказываем о правилах въезда на заграничные курорты, но третья волна коронавируса настолько сурова, что ограничения ввел даже отечественный юг. Мы подготовили памятку для покорителей Кубани: что предъявить по приезде и какие ограничения необходимо соблюдать.
Въезд и ограничения с 1 июля
Тем, кто прибывает в Краснодарский край после 1 июля, необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, полученный в течение 72 часов до въезда. Тест понадобится для заселения в отели, пансионаты, гостиницы, санатории, базы отдыха и гостевые дома. Для автокемпингов и заселения в свой дом ПЦР-тесты не нужны. Если вы решили пожить недельку в одном месте, а потом — в другом, при заселении вам опять понадобится свежий ПЦР-тест.
Если вы переболели ковидом в течение полугода, тест не нужен. Подойдет медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде.
Если вы прошли полный курс вакцинации, тест не нужен. Подойдет сертификат в электронном или бумажном виде.
Документы потребуют только при заселении в отели. Если у вас их нет, то гостиницы обязаны отказать в размещении. Тест можно сделать и по приезде на юг, минимальное время готовности анализа составляет 6 часов, а заселение возможно после получения результата.
Справки не нужны для посещения пляжа или других мест. Требования не распространяются на детей до шести лет включительно.
Въезд и ограничения с 1 августа
Для тех, кто едет на юг в августе, правила меняются: теперь для заселения в отели, пансионаты, гостиницы, санатории, базы отдыха и гостевые дома нужен будет сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса. Документ надо предъявить в электронном или бумажном виде.
Если вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, понадобится справка от врача или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде.
Если ставить прививку от коронавируса вам нельзя по медицинским показаниям, с собой нужна соответствующая справка и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный в течение 72 часов до заселения.
Детям от 7 до 18 лет также нужен отрицательный тест на коронавирус, полученный в течение 72 часов до заселения.
На вопросы об ограничениях и правилах заселения, если они еще остались, туристам ответят на горячей линии Министерства курортов Краснодарского края по телефону:
Въезд для иностранцев
СЮЖЕТ
С 1 июля граждане Армении, Беларуси, Киргизии должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении «Путешествуй без
С 1 августа граждане Армении, Беларуси, Киргизии должны показать сертификат о вакцинации, а в случае медотвода — справку и отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до заселения.
Страховка
Не обязательна.