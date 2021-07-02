Отпуск в пандемию: правила въезда на курорты Краснодарского края в 2021 году

Если вы переболели ковидом в течение полугода, тест не нужен. Подойдет медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде.

Если вы прошли полный курс вакцинации, тест не нужен. Подойдет сертификат в электронном или бумажном виде.

Документы потребуют только при заселении в отели. Если у вас их нет, то гостиницы обязаны отказать в размещении. Тест можно сделать и по приезде на юг, минимальное время готовности анализа составляет 6 часов, а заселение возможно после получения результата.

Справки не нужны для посещения пляжа или других мест. Требования не распространяются на детей до шести лет включительно.

Въезд и ограничения с 1 августа

Для тех, кто едет на юг в августе, правила меняются: теперь для заселения в отели, пансионаты, гостиницы, санатории, базы отдыха и гостевые дома нужен будет сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса. Документ надо предъявить в электронном или бумажном виде.

Если вы переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев, понадобится справка от врача или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде.