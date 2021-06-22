День, когда началась война. Жительница «Дома с часами» вспомнила, как ее семья узнала страшные новости и что делала ради Победы

Мама работала на заводе, эвакуированном из Ленинграда. В здании, где была трикотажная фабрика. И мама с утра до ночи там работала. А мы дети были — брат мой и сестра младшая. Мама иногда вырывалась на перерыв сюда и приносила в такой маленькой кружечке свой обед, чтобы нас, троих детей, накормить, обед состоял из вот такой котлетки (показывает котлету смехотворного размера. — Прим. ред.) и не сказать какой жидкости — подлив под названием. Вот мы так жили, но мы не горевали.

Мама была деятельным человеком. Мы сажали картошку за барахолкой, где пединститут — за ним, сейчас там большой массив. И у нас там было несколько соток земли. И мы были счастливы, босиком туда за этой картошечкой бегали, я себя помню с мешком. У нас стояли плиты, печка такая, а на ней стояла железная плита, чтобы экономить топливо. Кабинки, где мы держали топливо, на их месте сейчас «Казанова» поселилась. Вот так мы жили всю войну.

Брат работал на заводе имени Ленина, не выходя неделями. Комбинезон у него серый был. Он приходил, и сразу спать ему хотелось. И мы с сестрой начинали стирать, чтобы он мог чистенький пойти на работу. Мыла не было в войну, какая-то такая серая жидкость была. Чтобы высушить, мы брали утюг такой большой. Не электрический, конечно. А такой, с углями. Мы комбинезон гладили, чтобы он скорее высох. Брат очень много работал. Они неделями не выходили с завода, иногда спали на этой ветоши, которой они вытирали детали. Но замечательные были ребята, которых взяли из 9-го класса школы. Добровольцами все пошли — из 12-й школы.



Вот понимаете, тяжело было. Карточки были. Но у нас было лучше, чем в Ленинграде. Берешь эту карточку и получаешь хлеб, который по пути съедаешь. Приходишь — тебе нахлобучка: он на всю семью, а ты его съела по дороге. Но мы не горевали, что не было сахара, того, сего. Но жили дружно, за луковочкой ходили и угощали друг друга. Такая сплоченность была.

