Что нас ждет в июне: заканчивается льготная ипотека, гречу запретили вывозить из страны

Первый месяц лета начинается с противоречивого закона о просветительской деятельности: чтобы провести лекцию или мастер-класс, организаторам надо получить разрешение в школе или университете. Но есть и хорошие новости: продолжается выдача кешбэка за летние детские путевки, банки теперь будут объяснять, почему отказали в ипотечных каникулах. Теперь обо всём этом по порядку.
В России узаконили просветительскую деятельность
Вступает в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий термин официально появился в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», под ним подразумевается «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний». Получается, что теперь под закон попадают все лекции, мастер-классы, круглые столы в образовательных учреждениях. Чтобы провести лекцию в школе или институте, спикеру нужно заключить официальный договор с этим учреждением. Сам же человек должен соответствовать ряду требований:
- для физических лиц — быть совершеннолетним и не иметь запрета на педагогическую деятельность;
- для юридических лиц — не быть НКО «иноагентом», не иметь задолженностей. У сотрудников также не должно быть запрета на педагогическую деятельность.
Против законопроекта выступают ученые, научные журналисты, авторы образовательных проектов, весь президиум Российской академии наук и даже Счетная палата — по их мнению, закон может привести к ограничению деятельности НКО и дискуссионных площадок. А вот авторы законопроекта, наоборот, уверены, что закон оградит школьников и студентов от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».
В Турцию снова нельзя
1 июня должен кончиться запрет на пассажирские авиаперелеты в Турцию и Танзанию. Оперштаб ввел ограничения в апреле, когда в Турции ухудшилась ковид-обстановка. Танзания же попала под санкции из-за легкомысленного отношения местных властей к пандемии: коронавирус африканское государство не признает, а от приезжих не требует ни тестов, ни соблюдения мер эпидемиологической безопасности.
Сейчас по сравнению с весной заболеваемость в Турции упала в семь раз. Но скорее всего запрет продлят — об этом уже говорилось несколько недель назад, а повторные сообщения появились вчера вечером.
Запретили вывозить гречку из страны
С 5 июня и до конца лета вводится запрет на экспорт гречки. Греча теперь — жизненно важный для внутреннего рынка продукт. А запрет вводится, чтобы не допустить ее дефицита и роста цен на крупу. Запрет не распространяется на оказание международной гуманитарной помощи и ряд иных случаев.
Ограничение касается только крупных партий. Если вы прихватите с собой пачку гречки, например, в путешествие, никто вас, разумеется, не остановит.
Кешбэк за путевку в детский лагерь
В июне продолжается программа туристического кешбэка за детские лагеря: деньги за путевки, купленные с 25 мая по 31 августа, можно частично вернуть. Государство возвращает половину стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Чтобы получить кешбэк, нужна карта «Мир» — с нее путевку нужно купить, на нее же придут деньги.
Подробнее о том, как получить кешбэк, что делать, если в семье несколько детей, и какие лагеря участвуют в программе, читайте в нашей инструкции.
Часть призывников освободили от медосмотра
Теперь медосмотры будут проходить только призывники, у которых есть отсрочка или освобождение от призыва по состоянию здоровья. Всем остальным проходить медосмотр больше не нужно — разве что по индивидуальному заявлению.
Раньше осмотры врачей проходили все призывники. Авторы законопроекта говорят, что это позволит уменьшить количество обследований примерно наполовину. А оставшиеся осмотры будут проводить качественнее.
Иностранцы будут сдавать экзамены по русскому языку чаще
С 7 июня вступают в силу новые сроки действия сертификатов по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Их получают иностранцы, которые оформляют патент на работу или на временное проживание в России. Раньше такие сертификаты были действительны в течение пяти лет. Теперь сдавать экзамены и продлять сертификат нужно каждые три года.
ФСИН вправе объявлять предостережения посетителям ИК
С 6 июня у сотрудников уголовно-исполнительной системы появится право объявлять предостережение заключенным и лицам, которые находятся на территории ФСИН, в том числе и просто посетителям СИЗО или колоний.
Предостережение — это мера профилактики правонарушения. Сейчас его могут делать сотрудники полиции, ФСБ и прокуратуры. Это не просто устное предупреждение, а официальный документ, который вручают гражданину. В случае неисполнения предостережения могут привлечь к уголовной или административной ответственности.
Банки будут объяснять, почему отказали в ипотечных каникулах
С 6 июня банки обязаны указывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул. Раньше банки просто ставили заемщика перед фактом и никак не объясняли, с чем связан отказ. Теперь если заемщик не согласен с решением банка, то он может обратиться с жалобой в Центробанк.
— Например, банк говорит, что у вас не предоставлены документы, подтверждающие снижение дохода за последние шесть месяцев, а этот документ предоставлялся. В этом случае можно обратиться с жалобой в надзорные органы — в Банк России, — пояснила автор инициативы Наталья Костенко.
Если и Банк России не отреагирует на жалобу, то можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителей финансовых услуг. Такой иск освобождает от уплаты госпошлины. В иске необходимо попросить обязать банк обосновать причины отказа либо признать незаконными те причины, которые были указаны в предоставленном обосновании. Суд также может обязать банк предоставить ипотечные каникулы.
Подробнее узнать, что такое ипотечные каникулы, какие документы нужны и как их получить, читайте в нашем разборе.
Последний месяц льготной ипотеки
До 1 июля действует государственная программа льготного кредитования на покупку жилья от застройщиков. По этой программе жилье можно купить по льготной ставке — 6,5% годовых на весь срок кредита. Единственное требование к заемщику — наличие российского гражданства. А также квартира должна быть в новостройке.
Другие программы (например, для семей с детьми со льготной ставкой 6%) продолжают работать.
И последний месяц, чтобы оформить карту «Мир» для пособий и пенсий
Июнь — последний месяц, когда пособия и пенсии будут переводить на карты других платежных систем, таких как Visa или Mastercard. Поэтому, если вы получаете соцвыплаты, стоит до конца июня заказать карту «Мир» в любом банке. С 1 июля деньги из бюджета будут переводить только на карту национальной платежной системы.
Бонус: как отдыхаем в июне
СЮЖЕТ
В июне нас снова ждут удлиненные выходные. Повод — День России, отмечаемый 12-го числа. Из-за того что праздник в этом году выпадает на субботу, пятница — сокращенный день, уйти с работы можно на час раньше. А вернуться — только во вторник, 15 июня.