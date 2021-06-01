Что нас ждет в июне: заканчивается льготная ипотека, гречу запретили вывозить из страны

Первый месяц лета начинается с противоречивого закона о просветительской деятельности: чтобы провести лекцию или мастер-класс, организаторам надо получить разрешение в школе или университете. Но есть и хорошие новости: продолжается выдача кешбэка за летние детские путевки, банки теперь будут объяснять, почему отказали в ипотечных каникулах. Теперь обо всём этом по порядку.



В России узаконили просветительскую деятельность

Вступает в силу закон о просветительской деятельности. Соответствующий термин официально появился в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», под ним подразумевается «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний». Получается, что теперь под закон попадают все лекции, мастер-классы, круглые столы в образовательных учреждениях. Чтобы провести лекцию в школе или институте, спикеру нужно заключить официальный договор с этим учреждением. Сам же человек должен соответствовать ряду требований: