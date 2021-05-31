Россия продлит запрет на полеты в Турцию после 1 июня

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлит запрет на перелеты в Турцию, пишет ТАСС со ссылкой на источники. Решение будет принято в связи с ковид-обстановкой на турецких курортах — отдых, считают в оперштабе, до сих пор небезопасен. Прежний срок ограничений истекает завтра, 1 июня. До какого числа будет новый срок, пока неизвестно.
О продлении запрета на перелеты стали говорить еще в середине мая, но тогда оперштабу пришлось опровергать возможное продление санкций. А «Аэрофлот», не дожидаясь официального оповещения, закрыл продажу билетов на все рейсы в Турцию до конца июня, за исключением разрешенных оперштабом двух перелетов в неделю в Стамбул.
Первый раз оперштаб ввел ограничение на перелеты в апреле. Вместе с Турцией попала и Танзания, власти которой официально не признают коронавирус и не требуют с туристов справки и паспорта вакцинации.