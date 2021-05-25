52 человека победили в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

В Москве прошла церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения победителей. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека — представители регионов страны от Урала до центральной части России. Лучших награждали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. По видеосвязи с победителями конкурса пообщался зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Выступая перед лидерами, Сергей Кириенко отметил, что данные финалистов уже поступили к руководителям крупнейших компаний страны — в ближайшее время конкурсанты получат предложения о сотрудничестве.
Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал в начале года. Он направлен на поиск специалистов в digital-сфере для их дальнейшего трудоустройства. Победители получают возможность работать в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников конкурса. С начала года организаторы получили больше 13,4 тысячи заявок, а к полуфиналу подошли 376 человек. Из них жюри отобрало 176 финалистов, лидерами стали 52 человека, их имена можно найти здесь.