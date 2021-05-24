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В Москве задержали главного редактора Baza Никиту Могутина

Журналисту заявили, что он «числится в какой-то ориентировке»

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Никиту Могутина доставили в ОВД «Китай-город»

Никиту Могутина доставили в ОВД «Китай-город»

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В Москве задержан главный редактор интернет-проектf BAZA и сооснователь Mash журналист Никита Могутин. Его автомобиль остановили на улице, после чего сообщили, что «он проходит по ориентировке».

— Причины происходящего сотрудники полиции обьяснить не смогли, добавив лишь, что «у них указание», — заявили в BAZA.

Сейчас Могутин находится в ОВД «Китай-город».

— Очень странная ситуация. Меня остановили на улице, оказывается, я числюсь в какой-то ориентировке, — написал Могутин в своем Telegram-канале. — Причём, инспектор говорит, что сам не знает, с чем связано моё задержание. Я в отделе уже около получаса, но мне до сих пор не объяснили, что происходит. Вышел сотрудник лишь и сказал: «За митинги, похоже, участвовали в них?» Другой сотрудник предложил расслабиться и ждать, а главное — не обижаться на них: «Мы тут просто курьеры».

6 июня 2019 в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотиков задержали Ивана Голунова, журналиста «Медузы» (Минюст внес издание в список СМИ-иноагентов. — Прим. ред.). В тот же день полицейские опубликовали снимки нарколаборатории, сделанные якобы в квартире журналиста. Впоследствии руководство МВД эту информацию опровергло. Сам Голунов изначально отрицал обвинения, связывая происходящее с профессиональной деятельностью. Уголовное дело вызвало широкий резонанс, тысячи людей по всей стране выходили на пикеты в поддержку журналиста. Через несколько дней глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил, что дело закрыто из-за недостаточности улик, Голунова отпустили из полиции. В апреле 2021 года полицейским, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики Ивану Голунову, запросили от 7 до 16 лет колонии.

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задержали журналистаBAZAНикита Могутин
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