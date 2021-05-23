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В Новосибирске внезапно сели четыре самолета из Москвы

Они летели в Томск, но в городе — туман

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Сейчас в Новосибирске находятся три самолета из четырех

Сейчас в Новосибирске находятся три самолета из четырех

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В Новосибирске внезапно сели четыре самолета из Москвы

В Новосибирске сели четыре самолета из Москвы, которые летели в Томск, но не смогли вовремя сесть там из-за тумана в городе.

Онлайн-табло аэропорта в Томске показывает, что задерживающихся рейсов сегодня много — двенадцать, среди которых четыре из Москвы и шесть из Новосибирска.

Сейчас задерживаются 12 рейсов, направляющихся в Томск

Сейчас задерживаются 12 рейсов, направляющихся в Томск

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В пресс-службе аэропорта Толмачёво журналисту НГС рассказали, что четыре самолета из Москвы в Томск сели в Новосибирске из-за тумана, по информации на 07:30.

В справочной службе томского аэропорта пояснили, что в 10:20 должна быть посадка рейса «Аэрофлота», а остальные самолеты пока остались в Новосибирске. Судя по табло, это рейсы авиакомпаний S7 Airlines, Emirates, «Эль Аль» и Ural Airlines.

Ранее мы писали о том, что самолет Москва — Кемерово вынужденно приземлился в Новосибирске.

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Томскрейсысамолетытуманы
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