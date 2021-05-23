В Новосибирске внезапно сели четыре самолета из Москвы
В Новосибирске сели четыре самолета из Москвы, которые летели в Томск, но не смогли вовремя сесть там из-за тумана в городе.
Онлайн-табло аэропорта в Томске показывает, что задерживающихся рейсов сегодня много — двенадцать, среди которых четыре из Москвы и шесть из Новосибирска.
В пресс-службе аэропорта Толмачёво журналисту НГС рассказали, что четыре самолета из Москвы в Томск сели в Новосибирске из-за тумана, по информации на 07:30.
В справочной службе томского аэропорта пояснили, что в 10:20 должна быть посадка рейса «Аэрофлота», а остальные самолеты пока остались в Новосибирске. Судя по табло, это рейсы авиакомпаний S7 Airlines, Emirates, «Эль Аль» и Ural Airlines.
Ранее мы писали о том, что самолет Москва — Кемерово вынужденно приземлился в Новосибирске.