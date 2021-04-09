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Оборудование для «суверенного рунета» привело к сбоям связи. Роскомнадзор это отрицает

В ведомстве заявили, что жалоб от операторов не поступало

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Операторы связи говорят, что сбои начали происходить в марте

Операторы связи говорят, что сбои начали происходить в марте

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Сбои в работе сети крупных федеральных и региональных операторов, которые произошли в марте, связаны с работой оборудования Роскомнадзора. Оно должно использоваться для исполнения закона о «суверенном рунете». Об этом сообщило издание «Коммерсант». В Роскомнадзоре говорят, что эта информация «не соответствует действительности».

— Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — Прим. ред.) работает без сбоев и не оказывает влияния на работу сетей операторов связи, — цитирует ТАСС сообщение ведомства. — Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За всё время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало.

Среди сбоев, которые упоминаются в материале «Коммерсанта», есть проблемы с работой Facebook, Instagram и WhatsApp 19 марта, а также инцидент в день замедления Twitter 10 марта, когда были недоступны многие государственные сайты, в том числе Кремля, правительства и самого Роскомнадзора. Тогда в ведомстве заявили, что эти события не связаны, а сайты были временно недоступны из-за сбоя у «Ростелекома».

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