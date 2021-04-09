Оборудование для «суверенного рунета» привело к сбоям связи. Роскомнадзор это отрицает

Сбои в работе сети крупных федеральных и региональных операторов, которые произошли в марте, связаны с работой оборудования Роскомнадзора. Оно должно использоваться для исполнения закона о «суверенном рунете». Об этом сообщило издание «Коммерсант». В Роскомнадзоре говорят, что эта информация «не соответствует действительности».
— Оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. —
Среди сбоев, которые упоминаются в материале «Коммерсанта», есть проблемы с работой Facebook, Instagram и WhatsApp