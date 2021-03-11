Роскомнадзор заявил, что Twitter замедлен штатно

Роскомнадзор отчитался о замедлении работы Twitter. По данным ведомства, оно обеспечено на всём мобильном и половине фиксированного трафика на территории всех федеральных округов страны.
— Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений, — сообщили в ведомстве. — Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.
Санкции к социальной сети Роскомнадзор начал применять
Позднее в тот же день произошли сбои в работе официальных сайтов правительства, Совфеда, Кремля, Госдумы, самого Роскомнадзора и некоторых других официальных ведомств. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе оборудования «Ростелекома» (всё восстановили в тот же день). Сегодня в Роскомнадзоре отчитались, что инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.