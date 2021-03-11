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Роскомнадзор заявил, что Twitter замедлен штатно

Ограничение не распространяется на текст

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Ведомство требует, чтобы соцсеть удалила&nbsp;более трех тысяч материалов с запрещенной информацией

Ведомство требует, чтобы соцсеть удалила более трех тысяч материалов с запрещенной информацией

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Роскомнадзор отчитался о замедлении работы Twitter. По данным ведомства, оно обеспечено на всём мобильном и половине фиксированного трафика на территории всех федеральных округов страны.

— Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений, — сообщили в ведомстве. — Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений.

Санкции к социальной сети Роскомнадзор начал применять 10 марта из-за того, что Twitter не удаляет запрещенную в России информацию: твиты с призывами несовершеннолетних к суициду, детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств. Как сообщалось ранее, последней каплей стало «демонстративное игнорирование требований» об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года.

Позднее в тот же день произошли сбои в работе официальных сайтов правительства, Совфеда, Кремля, Госдумы, самого Роскомнадзора и некоторых других официальных ведомств. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что проблемы с доступом к государственным сайтам связаны со сбоями в работе оборудования «Ростелекома» (всё восстановили в тот же день). Сегодня в Роскомнадзоре отчитались, что инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.

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TwitterРоскомнадзор
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