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Путин присвоил почетное звание профессору из НГТУ

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Сергей Александрович возглавляет кафедру электроники и электротехники

Сергей Александрович возглавляет кафедру электроники и электротехники

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Профессор из Новосибирска получил почетное звание от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал профессор из НГТУ.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено Сергею Александровичу Харитонову.

Сергей Харитонов — доктор технических наук, профессор, директор Института силовой электроники НГТУ, заведующий кафедрой электроники и электротехники.

В конце марта президент наградил трех жителей Новосибирской области — в список попали общественник, директор школы и ученый.

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Владимир ПутинНГТУгосударственные награды
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