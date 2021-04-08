Путин присвоил почетное звание профессору из НГТУ

Профессор из Новосибирска получил почетное звание от Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал профессор из НГТУ.
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено Сергею Александровичу Харитонову.
Сергей Харитонов — доктор технических наук, профессор, директор Института силовой электроники НГТУ, заведующий кафедрой электроники и электротехники.
В конце марта президент наградил трех жителей Новосибирской области — в список попали общественник, директор школы и ученый.