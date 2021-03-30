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Тема дняКак изменились ТРЦ Новосибирска за год?

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Три жителя Новосибирской области получили госнаграды от Путина — изучаем, кто они

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В список попали декан факультета, директор школы и общественный деятель

В список попали декан факультета, директор школы и общественный деятель

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Путин присвоил государственные награды трем жителям Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три жителя Новосибирской области.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» получил доктор биологических наук, профессор, декан факультета биолого-технологического факультета НГАУ Константин Жучаев.

Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» присвоена директору технического лицея № 176 в городе Карасук Сергею Кривушеву за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, орденом Почета за активную общественную деятельность награжден президент Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев.

В начале марта сразу семь жителей Новосибирска получили государственные награды от главы государства.

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Владимир Путинуказ президентагосударственные награды
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