Три жителя Новосибирской области получили госнаграды от Путина — изучаем, кто они

Путин присвоил государственные награды трем жителям Новосибирской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали три жителя Новосибирской области.
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» получил доктор биологических наук, профессор, декан факультета биолого-технологического факультета НГАУ Константин Жучаев.
Также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» присвоена директору технического лицея
Кроме того, орденом Почета за активную общественную деятельность награжден президент Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев.
В начале марта сразу семь жителей Новосибирска получили государственные награды от главы государства.