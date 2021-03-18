Путин раздал госнаграды россиянам — в список попали семь жителей Новосибирска

Семь жителей Новосибирска получили государственные награды от Путина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали сразу семь жителей Новосибирской области.
Орден Почета «большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу» присвоен Сергею Гончарову — профессору, доктору физико-математических наук, директору Института математики
Также за заслуги в сфере здравоохранение почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получили четыре медика: старшая медсестра Детской городской клинической больницы
Кроме того почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Маслянскавтотранс» Александру Абрашкину. И медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила начальника отделов процесса управления информационными технологиями сервис-менеджмента Новосибирского информационно-вычислительного центра Главного вычислительного центра — филиала ОАО «РЖД» Наталия Черненко.
В начале марта Путин присвоил почетное звание тренеру по волейболу из Новосибирской области.