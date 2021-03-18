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Путин раздал госнаграды россиянам — в список попали семь жителей Новосибирска

Указ опубликован на сайте правовой информации

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В список попали четыре медика, ученый, инженер и сотрудница РЖД

В список попали четыре медика, ученый, инженер и сотрудница РЖД

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Семь жителей Новосибирска получили государственные награды от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали сразу семь жителей Новосибирской области.

Орден Почета «большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу» присвоен Сергею Гончарову — профессору, доктору физико-математических наук, директору Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН.

Также за заслуги в сфере здравоохранение почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получили четыре медика: старшая медсестра Детской городской клинической больницы № 1 Ольга Архипова, старшая медсестра Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Золотухина, главная медсестра Новосибирской клинической районной больницы № 1 Наталья Парфенова и фельдшер Станции скорой медицинской помощи Николай Стасенко.

Кроме того почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Маслянскавтотранс» Александру Абрашкину. И медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила начальника отделов процесса управления информационными технологиями сервис-менеджмента Новосибирского информационно-вычислительного центра Главного вычислительного центра — филиала ОАО «РЖД» Наталия Черненко.

В начале марта Путин присвоил почетное звание тренеру по волейболу из Новосибирской области.

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Владимир Путинуказ президентагосударственные награды
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