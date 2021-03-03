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Путин присвоил почетное звание тренеру из Новосибирской области

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Николай Симоненко является тренером по волейболу

Николай Симоненко является тренером по волейболу

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Тренер по волейболу из Новосибирской области получил награду от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попал тренер по волейболу из Куйбышевского района.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Николаю Владимировичу Симоненко — тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Куйбышевского района Детско-юношеская спортивная школа.

Николай Симоненко закончил НГПУ. Является отличником физической культуры, многократным чемпионом областных сельских игр. С 2002 года — старший тренер Детско-юношеской спортивной школы Куйбышевского района. С 2007 года — главный тренер команды «Олимп» Куйбышевского района.

В конце прошлого года Владимир Путин присвоил почетное звание ректору СГУВТа.

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