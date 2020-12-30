Путин присвоил почетное звание ректору СГУВТа

Ректор университета водного транспорта получила почетное звание от президента
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попала ректор СГУВТа.
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено Татьяне Ивановне Зайко — ректору Сибирского государственного университета водного транспорта.
Татьяна Зайко в 1983 году окончила Омский государственный педагогический институт по специальности «Английский и немецкий языки». В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию. Работала в Омском филиале НИИВТ преподавателем, затеи доцентом кафедры иностранных языков. В 2001 году ее назначили на должность заместителя директора по учебной работе, а в 2005 году — на должность директора Омского филиала НГАВТ. Стала ректором Сибирского государственного университета водного транспорта в 2014 году.
В конце ноября Владимир Путин раздавал государственные награды — в список попали два врача из Новосибирска.