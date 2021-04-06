СК ищет оскорбление женщин в песне Манижи, с которой певица едет на Евровидение

Следователи Москвы начали проверку песни «Русская женщина», с которой певица Манижа будет представлять страну на песенном конкурсе «Евровидение». Материалы проверки зарегистрировали в Останкинском отделе СК столицы еще
Ранее к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились представители АНО «Ветеранские вести». Они потребовали возбудить на Манижу уголовное дело об экстремизме. С точки зрения «Ветеранских вестей», в песне унижается достоинство русских женщин по «признаку отношения к национальности». Ранее песню раскритиковали в РПЦ и Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко даже поручила запросить информацию о том, как проходит процедура выбора исполнителя от страны на престижный международный конкурс.
Песня Russian woman победила на национальном голосовании, которое прошло на Первом канале
В этом году Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, в конкурсе участвуют артисты из