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СК ищет оскорбление женщин в песне Манижи, с которой певица едет на Евровидение

С жалобой выступили представители АНО «Ветеранские вести»

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Сама Манижа говорит, что песня&nbsp;Russian Woman — об изменившемся за века самоощущении женщины

Сама Манижа говорит, что песня Russian Woman — об изменившемся за века самоощущении женщины

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Следователи Москвы начали проверку песни «Русская женщина», с которой певица Манижа будет представлять страну на песенном конкурсе «Евровидение». Материалы проверки зарегистрировали в Останкинском отделе СК столицы еще 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились представители АНО «Ветеранские вести». Они потребовали возбудить на Манижу уголовное дело об экстремизме. С точки зрения «Ветеранских вестей», в песне унижается достоинство русских женщин по «признаку отношения к национальности». Ранее песню раскритиковали в РПЦ и Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко даже поручила запросить информацию о том, как проходит процедура выбора исполнителя от страны на престижный международный конкурс.

Песня Russian woman победила на национальном голосовании, которое прошло на Первом канале 8 марта. Исполнительница — певица таджикского происхождения Манижа Сангин. По словам певицы, Russian Woman — это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

В этом году Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, в конкурсе участвуют артисты из 41 страны. В прошлом году Россию должна была представить группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале Евровидения в YouТube.com за всю историю. Но конкурс отменили из-за пандемии.

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ЕвровидениеСледственный комитетМанижа
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