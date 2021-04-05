Военные взорвали на реке тонну тротила — публикуем фото и видео, на которых лед взмывает к небу

В Алтайском крае саперы три дня взрывали лед на реке Бие, чтобы защитить населенные пункты от паводка. Для этой операции они использовали больше тонны тротила. На деле оказалось, что это не только очень важное, но и зрелищное действие. За работой военных наблюдал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — на его снимках и видео вы тоже можете оценить, насколько ошеломляющим был процесс со взрывами.