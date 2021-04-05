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Военные взорвали на реке тонну тротила — публикуем фото и видео, на которых лед взмывает к небу

Чтобы посмотреть на завораживающую защитную операцию, фотограф НГС съездил в Алтайский край

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Взрывные работы шли <nobr class="_">с 1 по 3 апреля</nobr>

Взрывные работы шли с 1 по 3 апреля

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Фотограф НГС запечатлел взрыв льда на замерзшей алтайской реке

В Алтайском крае саперы три дня взрывали лед на реке Бие, чтобы защитить населенные пункты от паводка. Для этой операции они использовали больше тонны тротила. На деле оказалось, что это не только очень важное, но и зрелищное действие. За работой военных наблюдал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — на его снимках и видео вы тоже можете оценить, насколько ошеломляющим был процесс со взрывами.

Операцию провели в Бийском районе Алтайского края

Операцию провели в Бийском районе Алтайского края

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Недалеко от поселка&nbsp;Мальцева Курья саперы взорвали ледяное поле площадью около <nobr class="_">30 000 кв. м</nobr>, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

Недалеко от поселка Мальцева Курья саперы взорвали ледяное поле площадью около 30 000 кв. м, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа

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В группу военных вошли специалисты инженерных войск. Они изучили местность и рассчитали необходимое количество взрывчатки<br>

В группу военных вошли специалисты инженерных войск. Они изучили местность и рассчитали необходимое количество взрывчатки

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На Бие взорвали 1200 кг тротила

На Бие взорвали 1200 кг тротила

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Специалисты измеряли толщину льда перед тем, как бурить лунки для взрывчатки

Специалисты измеряли толщину льда перед тем, как бурить лунки для взрывчатки

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Лед также взрывали в поселке Сосновка Красногорского района Алтайского края

Лед также взрывали в поселке Сосновка Красногорского района Алтайского края

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Площадь поля в Сосновке составила <nobr class="_">3000 кв. м</nobr>

Площадь поля в Сосновке составила 3000 кв. м

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Толщина льда в местах взрывов — около <nobr class="_">120 см</nobr>

Толщина льда в местах взрывов — около 120 см

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Половодье, если его не контролировать, может навредить производственным и социальным объектам&nbsp;

Половодье, если его не контролировать, может навредить производственным и социальным объектам 

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Тротил привязывали к заготовленным длинным веткам

Тротил привязывали к заготовленным длинным веткам

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Взрывчатку поджигали с помощью электродетонаторов

Взрывчатку поджигали с помощью электродетонаторов

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Военные, которые работают со взрывчатыми веществами, носят специальную защитную форму

Военные, которые работают со взрывчатыми веществами, носят специальную защитную форму

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Как объясняют на официальном сайте Алтайского края, подрывы помогают избежать ледяных заторов, которые ведут к подтоплению

Как объясняют на официальном сайте Алтайского края, подрывы помогают избежать ледяных заторов, которые ведут к подтоплению

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5 апреля Алтайский край почти закончил подготовку к паводку

5 апреля Алтайский край почти закончил подготовку к паводку

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За три дня военным пришлось пробурить <nobr class="_">490 лунок</nobr>&nbsp;

За три дня военным пришлось пробурить 490 лунок 

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Всего во взрывных работах участвовали более 10 человек

Всего во взрывных работах участвовали более 10 человек

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За паводковой ситуацией следят специальные оперативные группы

За паводковой ситуацией следят специальные оперативные группы

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Специалисты подрывали одновременно более десятка лунок

Специалисты подрывали одновременно более десятка лунок

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На новосибирской Оби ледоход продолжается уже несколько недель, а сегодня в районе поселка Огурцово двух подростков унесло от берега на льдине.

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