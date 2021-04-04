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Данные по умершим от ковида новосибирского оперштаба и Росстата снова разошлись

Всего в России в феврале от ковида умерли 14 171 человек

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У&nbsp;1954 человек в стране ковид не являлся причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений

У 1954 человек в стране ковид не являлся причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений

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Данные по умершим от ковида новосибирского оперштаба и Росстата разошлись

Росстат опубликовал данные об умерших от коронавирусной инфекции в феврале 2021 года — эти данные вновь разошлись с теми, которые были в сводках новосибирского оперштаба.

По данным оперштаба Новосибирской области, за период с 1 по 28 февраля в регионе от коронавируса скончались 203 человека. А согласно подсчетам Росстата, в Новосибирской области в феврале 2021 года именно от коронавируса умерли 239 человек, а у 2 человек, возможно, был ковид, но вирус не идентифицирован.

Также в этом месяце у 23 новосибирцев коронавирус не стал основной причиной смерти, но привел к осложнениям, из-за которых наступил летальный исход. И еще у 56 человек коронавирус не привел к смерти или тяжелым осложнениям, но был подтвержден.

Расхождения в этих данных наблюдались неоднократно. Например, в октябре 2020 года это была информация за конкретный день — Минздрав Новосибирской области объяснил случившееся технической ошибкой. Потом число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в 4 раза выше, чем у оперштаба региона. Минздрав ответил, что данные о смертности не являются окончательными и могут быть скорректированы.

Ранее в ведомстве подобные ситуации объясняли так:

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— Основная причина смерти устанавливается на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.

В феврале 2021 года мы писали о том, что Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году.

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