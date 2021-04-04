Данные по умершим от ковида новосибирского оперштаба и Росстата снова разошлись

Данные по умершим от ковида новосибирского оперштаба и Росстата разошлись
Росстат опубликовал данные об умерших от коронавирусной инфекции в феврале 2021 года — эти данные вновь разошлись с теми, которые были в сводках новосибирского оперштаба.
По данным оперштаба Новосибирской области, за период с 1 по 28 февраля в регионе от коронавируса скончались 203 человека. А согласно подсчетам Росстата, в Новосибирской области в феврале 2021 года именно от коронавируса умерли 239 человек, а у 2 человек, возможно, был ковид, но вирус не идентифицирован.
Также в этом месяце у 23 новосибирцев коронавирус не стал основной причиной смерти, но привел к осложнениям, из-за которых наступил летальный исход. И еще у 56 человек коронавирус не привел к смерти или тяжелым осложнениям, но был подтвержден.
Расхождения в этих данных наблюдались неоднократно. Например, в октябре 2020 года это была информация за конкретный день — Минздрав Новосибирской области объяснил случившееся технической ошибкой. Потом число умерших, зафиксированное в Росстате за ноябрь, оказалось в 4 раза выше, чем у оперштаба региона. Минздрав ответил, что данные о смертности не являются окончательными и могут быть скорректированы.
Ранее в ведомстве подобные ситуации объясняли так:
— Основная причина смерти устанавливается на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования пациента, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.
В феврале 2021 года мы писали о том, что Росстат назвал число новосибирцев, умерших от ковида в 2020 году.