Данные по умершим от ковида новосибирского оперштаба и Росстата снова разошлись

Росстат опубликовал данные об умерших от коронавирусной инфекции в феврале 2021 года — эти данные вновь разошлись с теми, которые были в сводках новосибирского оперштаба.



По данным оперштаба Новосибирской области, за период с 1 по 28 февраля в регионе от коронавируса скончались 203 человека. А согласно подсчетам Росстата, в Новосибирской области в феврале 2021 года именно от коронавируса умерли 239 человек, а у 2 человек, возможно, был ковид, но вирус не идентифицирован.

Также в этом месяце у 23 новосибирцев коронавирус не стал основной причиной смерти, но привел к осложнениям, из-за которых наступил летальный исход. И еще у 56 человек коронавирус не привел к смерти или тяжелым осложнениям, но был подтвержден.