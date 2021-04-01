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Тема дняЧто нас ждёт в апреле? 8 важных изменений

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Что нас ждет в апреле: в России растут пенсии, детские пособия, цены на сигареты и пиво

8 важных изменений в законах, по которым нам жить с 1 апреля

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Некоторым семьям повезло: пособие на детей <nobr class="_">от 3 до 7 лет</nobr> в апреле пересчитают в большую сторону

Некоторым семьям повезло: пособие на детей от 3 до 7 лет в апреле пересчитают в большую сторону

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Апрель в России начинается с перерасчета пенсий и детских пособий, призывникам велено собираться в военкоматах, а продавцам телефонов и компьютеров — срочно закачивать в гаджеты отечественный софт. Есть плохие новости для обладателей вредных привычек — с этого месяца сигареты и пиво подорожают. Важное для будущих автомобилистов: экзамен на права теперь принимают по новым правилам. А теперь обо всём этом максимально подробно и понятным языком.

Подрастут пенсии

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 3,4% — средний размер выплаты составит 10 843 рубля. Напомним, что социальную пенсию получают люди, у которых нет достаточного стажа для начисления обычной страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

Дошкольникам пересчитают пособия

С апреля по-другому будет начисляться пособие на дошкольников. Согласно указу президента для некоторых семей пособия повысят. Если доход семьи, получающей пособие в размере 50% прожиточного минимума, даже с учетом этого пособия до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.

Правила предоставления средств еще предстоит определить Правительству РФ. Выплаты на детей от 3 до 7 лет появились только в 2020 году и назначались в размере половины детского прожиточного минимума малоимущим семьям. О том, кто и как меняет порядок начисления пособий и какие семьи будут получать больше, — мы подробно рассказывали в этом материале.

Начинается весенний призыв в армию

В конце марта Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля, под него попадают 134 650 человек.

На военную службу призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет. По итогам осеннего призыва в ряды вооруженных сил были направлены 128 тысяч россиян.

Пожилых работников переводят на удаленку

Апрель принес изменения и для работающих пенсионеров: начальство вправе отправить своих возрастных сотрудников на удаленку.

Год назад, когда в мире объявили пандемию коронавируса, российские власти выпустили постановление, по которому сотрудники 65 лет и старше уходили на больничный — они оставались в самоизоляции с листком нетрудоспособности на руках. С сегодняшнего дня постановление теряет силу, вместо него начинает работать другое. Впрочем, перевод на удаленку возрастных сотрудников носит рекомендательный характер — окончательное решение остается за работодателем, ориентироваться он должен исключительно на ковид-обстановку.

Меняется экзамен на права

Вместо вождения на площадке экзаменаторы будут засчитывать навыки езды по городу — в ГИБДД говорят, что так честнее

Вместо вождения на площадке экзаменаторы будут засчитывать навыки езды по городу — в ГИБДД говорят, что так честнее

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В России меняется порядок сдачи экзамена на водительские права: будущим водителям легковушек, грузовиков и автобусов не нужно отдельно сдавать площадку — сотрудники ГИБДД будут проверять умение кандидата водить только в условиях реального дорожного движения.

Во время экзамена в автомобиле смогут сидеть не только экзаменатор, но и сторонние наблюдатели — как сотрудники автошкол, так и другие водители — это, по мнению МВД, поможет добиться повышения прозрачности экзамена. Новые правила (изучайте их здесь) действуют с этого дня. Как отнеслись автошколы к нововведениям, мы писали раньше.

В телефоны закачают «аську» (обязательно и всем)

С апреля на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV в обязательном порядке появится российский софт. Предполагается, что это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие отечественных цифровых продуктов. Среди почты Mail.ru, голосового помощника Маруси и карт от «Яндекса» найдется и то, что смутит зумера, но спровоцирует ностальгический приступ у миллениала — например, ICQ. Так что вспоминайте свои UIN'ы, скоро снова будем чатиться.

Смотрите, какую начинку тут приготовили для ваших телефонов, компьютеров и телевизоров

Смотрите, какую начинку тут приготовили для ваших телефонов, компьютеров и телевизоров

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В середине марта представители Apple объявили, что договорились с Минцифры, что будут предлагать пользователям установку предложений. При первом включении на экране гаджета появится окно, в котором по умолчанию будет предложено установить приложения из правительственного списка. Пользователь может отказаться от установки или же скачать приложения выборочно.

Противникам российского софта за отсутствие предустановки с 1 июля светят штрафы: 30–50 тысяч рублей — для должностных лиц и 50–200 тысяч рублей — для юрлиц.

Подорожают сигареты

С апреля вводится минимальная розничная цена на табачную продукцию: пачка будет стоить минимум 107,78 рубля. Еще через год цена поднимется до 111,98 рубля. Введением минимальной цены и постепенным повышением власти намерены бороться с нелегальной продукцией.

Напомним, что стоимость сигарет рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за тысячу штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. В 2021 году акцизы на табачную продукцию выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

И пиво

В России начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года и принесет за собой рост цен.

Основная цель закона — сокращение нелегальной продукции, доля которой, по данным Минпромторга, сейчас занимает до 12% пивного рынка страны. Из-за этого бюджет теряет до 22 миллиардов рублей в год, сообщает «Российская газета». При этом крепкий алкоголь уже давно продается с акцизами, но на пиво это требование не распространялось.

СЮЖЕТ

Новые законы

Пивных фанатов успокаивают независимые эксперты, которые считают, что маркировка не приведет к значительному подорожанию — наклейка одной марки для системы ЕГАИС на каждую бутылку обойдется пивоварам примерно в 50 копеек.

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