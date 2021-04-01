Что нас ждет в апреле: в России растут пенсии, детские пособия, цены на сигареты и пиво

Апрель в России начинается с перерасчета пенсий и детских пособий, призывникам велено собираться в военкоматах, а продавцам телефонов и компьютеров — срочно закачивать в гаджеты отечественный софт. Есть плохие новости для обладателей вредных привычек — с этого месяца сигареты и пиво подорожают. Важное для будущих автомобилистов: экзамен на права теперь принимают по новым правилам. А теперь обо всём этом максимально подробно и понятным языком.

Подрастут пенсии

