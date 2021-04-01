Что нас ждет в апреле: в России растут пенсии, детские пособия, цены на сигареты и пиво

Апрель в России начинается с перерасчета пенсий и детских пособий, призывникам велено собираться в военкоматах, а продавцам телефонов и компьютеров — срочно закачивать в гаджеты отечественный софт. Есть плохие новости для обладателей вредных привычек — с этого месяца сигареты и пиво подорожают. Важное для будущих автомобилистов: экзамен на права теперь принимают по новым правилам. А теперь обо всём этом максимально подробно и понятным языком.
Подрастут пенсии
С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 3,4% — средний размер выплаты составит
Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.
Дошкольникам пересчитают пособия
С апреля по-другому будет начисляться пособие на дошкольников. Согласно указу президента для некоторых семей пособия повысят. Если доход семьи, получающей пособие в размере 50% прожиточного минимума, даже с учетом этого пособия до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.
Правила предоставления средств еще предстоит определить Правительству РФ. Выплаты на детей
Начинается весенний призыв в армию
В конце марта Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании. Призыв продлится с
На военную службу призываются граждане в возрасте
Пожилых работников переводят на удаленку
Апрель принес изменения и для работающих пенсионеров: начальство вправе отправить своих возрастных сотрудников на удаленку.
Год назад, когда в мире объявили пандемию коронавируса, российские власти выпустили постановление, по которому сотрудники
Меняется экзамен на права
В России меняется порядок сдачи экзамена на водительские права: будущим водителям легковушек, грузовиков и автобусов не нужно отдельно сдавать площадку — сотрудники ГИБДД будут проверять умение кандидата водить только в условиях реального дорожного движения.
Во время экзамена в автомобиле смогут сидеть не только экзаменатор, но и сторонние наблюдатели — как сотрудники автошкол, так и другие водители — это, по мнению МВД, поможет добиться повышения прозрачности экзамена. Новые правила (изучайте их здесь) действуют с этого дня. Как отнеслись автошколы к нововведениям, мы писали раньше.
В телефоны закачают «аську» (обязательно и всем)
С апреля на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV в обязательном порядке появится российский софт. Предполагается, что это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие отечественных цифровых продуктов. Среди почты Mail.ru, голосового помощника Маруси и карт от «Яндекса» найдется и то, что смутит зумера, но спровоцирует ностальгический приступ у миллениала — например, ICQ. Так что вспоминайте свои UIN'ы, скоро снова будем чатиться.
В середине марта представители Apple объявили, что договорились с Минцифры, что будут предлагать пользователям установку предложений. При первом включении на экране гаджета появится окно, в котором по умолчанию будет предложено установить приложения из правительственного списка. Пользователь может отказаться от установки или же скачать приложения выборочно.
Противникам российского софта за отсутствие предустановки с
Подорожают сигареты
С апреля вводится минимальная розничная цена на табачную продукцию: пачка будет стоить минимум
Напомним, что стоимость сигарет рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за тысячу штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. В
И пиво
В России начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до
Основная цель закона — сокращение нелегальной продукции, доля которой, по данным Минпромторга, сейчас занимает до 12% пивного рынка страны. Из-за этого бюджет теряет до
СЮЖЕТ
Пивных фанатов успокаивают независимые эксперты, которые считают, что маркировка не приведет к значительному подорожанию — наклейка одной марки для системы ЕГАИС на каждую бутылку обойдется пивоварам примерно в