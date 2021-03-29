Пять тысяч «неграждан»: откуда берутся и как живут люди, которые не нужны ни одному государству

Валерий Копытин родился в Узбекистане в 1976 году, в
Копытин снова попал в колонию, уже в России, в 2011 году освободился и оказался апатридом — человеком без гражданства. Своим его не признает ни Узбекистан, ни Россия.
— Я живу здесь больше
О том, что паспорт СССР нужно обменять, в девяностых, говорит Валерий, он не знал — до колонии его и так брали на работу, он отучился в вечерней школе, состоял на учете в военкомате.
— В колонии сделали СНИЛС, это единственный документ, который у меня сейчас есть. Медицинского полиса нет, поэтому в поликлинику пойти не могу, принимают только по скорой в тяжелом состоянии. Из-за заболевания мне положена инвалидность, но оформить ее и получать пенсию тоже не могу, — рассказал он нашим коллегам из Е1.RU.
С юридической точки зрения Валерий Копытин лицо без гражданства, говорит Юлия Грехнева, юрист Межнационального информационного центра, который ему помогает. Чтобы получить паспорт РФ, ему нужно подтвердить отсутствие гражданства страны, где он родился, — Узбекистана.
— При помощи Уполномоченного по правам человека получен ответ на запрос, что Копытин не является гражданином Узбекистана. Теперь необходимо на основании этого ответа получить официальный документ от консульства Узбекистана в Екатеринбурге, что он не является гражданином Узбекистана. Пока, несмотря на то что консульство вполне успешно работает, по этому конкретному случаю какой-то ступор. Как только он получит эту справку, у него примут документы на восстановление в гражданстве и он получит паспорт, сможет записать на себя детей и устроиться официально на работу, — отмечает Юлия Грехнева.
Старики, судимые, цыгане: как становятся лицами без гражданства
Среди лиц без гражданства можно выделить несколько категорий людей, говорит юрист правозащитной сети «Миграция и право» Ирина Некрасова. Первые — бывшие граждане СССР, которые приехали в Россию в конце восьмидесятых или начале девяностых из союзных республик и зачастую не осознавали, как меняется мир вокруг, особенно если это были люди в возрасте. После распада Советского Союза они не получили гражданства никакой страны.
— Они устроились на работу по паспорту СССР и спокойно жили, работали. А потом, например, когда подошло время оформлять пенсию, возникли проблемы с работодателем, люди хотели вступить в брак
В этой же категории — те, кого привезли в Россию детьми либо они уже родились после переезда и чьи родители и сами не приобрели гражданства, и не подумали и о своих детях.
Вторая категория — те, кто попал в места заключения ранее и сейчас освобождается. У кого-то из них паспорта СССР, у кого-то, как у Валерия Копытина, документы утеряны, у кого-то никогда не было документов.
— Раньше после колонии их отпускали на все четыре стороны, сейчас помещают в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). И это большая проблема — человек отбыл наказание, но вновь попадает в место с ограничением свободы.
— И отпустить сразу тоже никто не имеет права, пока консульские учреждения не подтвердят, что эти люди не являются их гражданами, а это иногда занимает много времени. Кроме этого, часто государства, откуда они когда-то давно выехали, просто не признают таких людей, особенно осужденных или больных, своими гражданами. Тем, кто все-таки гражданами этих государств является, выставляют условия, что родственники должны согласиться принять этого человека. Эта ситуация, конечно, в корне неправильная. Если на территории РФ находится действительно человек без гражданства, то, конечно, необходимо помочь ему узаконить свое положение, но принимать своих граждан страны все-таки обязаны.
Это касается и тех, кто привлечен к административной ответственности и их должны выдворить за пределы РФ.
— К сожалению, большинство лиц без гражданства, освобожденных из ЦВСИГ за невозможностью их депортировать или выдворить, редко потом занимаются своей проблемой и так и продолжают жить без документов. Кто-то снова совершал преступление и отправлялся в колонию, а кто-то все-таки начинал процедуру досрочного погашения судимости и получения в дальнейшем гражданства, — говорит Ирина Некрасова.
Третья категория — люди, у которых вообще нет никаких документов, даже свидетельства о рождении, иногда они даже родились на территории России, иногда на территории бывшего СССР, но даже в этом случае проблему решить всё же возможно.
Как подтверждают личность лица без гражданства
Никаких документов не оказалось у выходца из Узбекистана и при этом этнического корейца, с которым работала сеть «Миграция и право». Для установления личности таких людей есть специальная процедура. В том числе нужно найти знакомых, которые могут подтвердить, что знают этого человека.
— Конечно, нельзя привести людей с улицы, — говорит Ирина Некрасова. — Нужно подтвердить, что с этими людьми они вместе жили или вместе учились.
С актом об установлении личности и со справкой из консульского учреждения о том, что он не является гражданином страны исхода, с человеком начинают работать как с лицом без гражданства с последующей возможностью его приобретения. Но такой облегченный порядок работает только для тех, кто приехал в Россию (и смог подтвердить это) до ноября 2002 года. Те, кто приехал позже этого срока, после признания лицом без гражданства сначала получают разрешение на временное проживание, затем вид на жительство.
При этом, если человек без документов совершил преступление, его могут осудить без установления личности, поверив фактически на слово, как его зовут.
— Самое интересное, что в приговоре такому человеку могут написать, что он — гражданин Российской Федерации, в приговорах указывается гражданство. Вот такой парадокс — суд установил, но человек гражданином России, конечно, не является. Кроме того, осужденный может оказаться совсем другим человеком, были и такие случаи, — отмечает Ирина Некрасова.
«Судимые — тоже люди»
Елена Красина (имя и фамилия изменены по просьбе героини. — Прим. ред.) приехала в Россию из Украины вместе с родителями в 1992 году, ей было
У Елены тоже была судимость, в 2015 году она освободилась из колонии, а через год по совету знакомых обратилась в Региональный общественный фонд «Новая жизнь», помогающий людям, живущим с ВИЧ. К тому моменту она была в очень тяжелом состоянии, перенесла инсульт и менингит, после которых остались парализованными нога и рука. Так же, как и Валерий Копытин, обратиться в поликлинику за помощью она не могла.
Как объясняет юрист «Новой жизни» Алёна Механошина, у Елены были основания для получения гражданства РФ — ее ближайшие родственники стали гражданами РФ, она большую часть жизни прожила на территории страны. Но сначала пришлось устранить главное препятствие — снять судимость. Дело в том, что претендовать на гражданство России могут люди только с погашенной судимостью.
— Она была в заключении
Справку об отсутствии гражданства Украины Елена Красина получила, еще находясь в колонии. В конце декабря 2020 года ей выдали российский паспорт, сейчас она оформляет инвалидность, чтобы начать хотя бы получать пенсию.
— Этот пробел в законодательстве — невозможность обратиться за гражданством, пока не погашена судимость, — просто выбрасывает людей из социума, — считает Алёна Механошина.
С этим согласна юрист сети «Миграция и право» Мария Полянина:
— Судимые — тоже люди. Да, у них за плечами преступление, порой серьезное, но мы не должны выбрасывать их из поля зрения. Мы, правозащитное сообщество, хотели бы, чтобы и они могли быстро получить гражданство, несмотря на наличие судимости. Ведь им ехать некуда, так или иначе эти лица среди нас, фактически граждане РФ. Либо дать им возможность получить вид на жительство. Тогда они смогут полноценно реализовать свои права и не загремят снова в ИК.
Апатриды начнут получать удостоверения личности, но социальных гарантий оно не даст
По словам Марии Поляниной, процедура получения гражданства длительная и непростая, зачастую самим апатридам в одиночку пройти ее не под силу, особенно тем, кто вернулся после длительного заключения. Многие сдаются.
— Если человек сам приходит в миграционную службу, ему там не станут объяснять подробно все действия, его консультируют поверхностно. И в работу его случай берут, как правило, только после наших многочисленных обращений, включая письменные к руководству миграционных органов, — говорит Мария Полянина.
С 23 августа этого года в России изменится законодательство, и лица без гражданства смогут получить определенные права. Речь об изменениях закона «О правовом положении иностранных граждан». Согласно ему, апатридам будут выдавать временные удостоверения личности лица без гражданства сроком действия
— Человек также будет обращаться в миграционную службу, пройдет процедуру установления личности, которая длится три месяца, затем, если подтвердится, что он лицо без гражданства, ему выдается удостоверение лица без гражданства, — объясняет Мария Полянина. — Этот документ будет удостоверять личность, с ним можно будет обратиться в банк, записаться в автошколу, трудоустроиться без разрешительных документов, но по-прежнему у лица без гражданства не будет никакого статуса и человек не сможет рассчитывать на медицинскую помощь, пенсионное обеспечение.
Чтобы иметь социальные гарантии, нужно получить гражданство, а лица с непогашенной судимостью по-прежнему сделать этого не смогут.
— Закон хорош тем, что дает им хотя бы какой-то документ, но в целом он не облегчает процедуру получения гражданства.
Как следует из пояснительной записки к проекту закона, «неграждан» — тех, кого ни одно государство не готово признать «своим», — в России больше
Ранее мы рассказывали, как смог доказать свою личность и получить российский паспорт Джамшед Халимов. Также мы писали про Наргизу — девушку, которую в пять лет украл отец-узбек, после чего она осталась совсем без документов.