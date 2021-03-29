Пять тысяч «неграждан»: откуда берутся и как живут люди, которые не нужны ни одному государству

— Они устроились на работу по паспорту СССР и спокойно жили, работали. А потом, например, когда подошло время оформлять пенсию, возникли проблемы с работодателем, люди хотели вступить в брак и т.д. , вдруг выяснилось, что они не граждане не только России, но и других государств. Такие люди стали появляться в начале двухтысячных и есть до сих пор, — рассказала юрист. — Конечно, у них ситуация, в принципе, решаемая, но это требует времени, часто не одного года, и, конечно, усилий самого человека.



В этой же категории — те, кого привезли в Россию детьми либо они уже родились после переезда и чьи родители и сами не приобрели гражданства, и не подумали и о своих детях.



Вторая категория — те, кто попал в места заключения ранее и сейчас освобождается. У кого-то из них паспорта СССР, у кого-то, как у Валерия Копытина, документы утеряны, у кого-то никогда не было документов.



— Раньше после колонии их отпускали на все четыре стороны, сейчас помещают в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). И это большая проблема — человек отбыл наказание, но вновь попадает в место с ограничением свободы.