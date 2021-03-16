«Нет у нас общественного контроля»: зачем России закон о засекречивании данных силовиков

— Вы же знаете, что у нас общественного контроля как такового не существует, — говорит Алексей Куринный. — Даже то, что у нас официально по закону называется общественным контролем, это контроль специальных структур. В чистом виде такого общественного контроля, к которому привыкли некоторые страны с долгим периодом демократии, в Российской Федерации нет. Но и те элементы, зачатки, возможности контроля со стороны гражданского общества этим законом во многом нивелируются.



Что же касается СМИ, то «секретный» закон пока не связывает их по рукам и ногам, но эксперты уверены, что информации и возможности контролировать и получать ее будет точно меньше.



Этого недостаточно?



В начале марта на заседании коллегии МВД президент РФ Владимир Путин рассказал, что сейчас прорабатывается еще один закон о защите силовиков от угроз (в том числе от угроз в интернете и соцсетях) и предложил принять его. В Комитете по безопасности и противодействию коррупции уже готовы оперативно рассмотреть его.



— Считаем, что это очень своевременная инициатива, и мы готовы всячески включиться в ее разработку и оперативно рассмотреть, — заявил председатель Комитета Василий Пискарев. — В настоящее время в Комитете уже находится на рассмотрении пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

