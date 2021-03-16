«Нет у нас общественного контроля»: зачем России закон о засекречивании данных силовиков

В России начал работать закон, запрещающий разглашать личные данные силовиков. Разбираемся, что это за закон, у кого стало больше прав и свобод, кому он развязывает руки и на что теперь будет похож институт общественного контроля.
Что за закон?
Закон, защищающий судей, силовиков и госслужащих, появился еще в
Кроме того, в списке оказались «иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому Правительством РФ»: чиновники субъектов Федерации и местного самоуправления, которые выявляют правонарушения и занимаются их профилактикой (что бы это ни значило).
В начале декабря прошлого года депутаты Василий Пискарев (председатель комитета по безопасности), Дмитрий Вяткин и Дмитрий Савельев вынесли на думскую повестку поправки к закону. С одной стороны, они существенно упростили закрытие данных о личностях и имуществе подзащитных. С другой, запретили разглашать персональные данные силовиков и госслужащих, даже когда их жизни и здоровью не угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности.
— Новеллы устанавливают запрет на разглашение сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих, надзорных, судебных органов, а также военнослужащих даже тогда, когда для них нет реальной угрозы здесь и сейчас, поскольку такая угроза может появиться в любой момент, — пояснил член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
При этом список «иных категорий», которым необходима государственная защита, остался плавающим. В сопроводительных документах к закону говорится, что он «будет определяться на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты и утверждаться руководителем органа, обеспечивающего безопасность».
— Там речь идет о защите по должности, — уточняет депутат Госдумы Алексей Куринный. — До этого существовал механизм, который защищал данные при непосредственной угрозе жизни, здоровью либо имуществу. А тут появилась новая формулировка — теперь защита по должности. Теперь человек, занимающий определенную должность в силовых структурах, автоматически получает право на защиту.
Наказание за разглашение конфиденциальной информации в самом законе не прописывается. Но у нас есть
Зачем надо было править закон?
По заверениям авторов поправок, в интернете всё чаще появляются сведения о силовиках. Это «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».
— Мы все были свидетелями того, что после несанкционированных акций протеста в социальных сетях появлялись личные данные силовиков, вплоть до домашних адресов, а также данных их близких, в первую очередь детей, — заявил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. — Это недопустимо и очень опасно, и мы должны законодательно усилить защиту тех, кто стоит на страже закона.
Достаточно вспомнить, как участники протестных акций публикуют в Сети данные силовиков, находящихся по ту сторону баррикад, и с каким рвением команда того же Алексея Навального снимает фильмы об имуществе высокопоставленных чиновников, как становится понятно, что и зачем охраняют.
Да, сведения об имуществе — это тоже персональная информация, и она тоже конфиденциальная. Рассекречивать ее теперь можно в исключительных случаях — когда указанное лицо соглашается ее обнародовать и когда это посчитает нужным закон или «орган, обеспечивающий безопасность».
— С моей точки зрения, это неправильно, — говорит Алексей Куринный. — Это может за собой повлечь коррупционные риски, сокрытие соответствующей информации от «распубличивания» (в законопроекте был такой термин приведен). Естественно, это может приводить к злоупотреблениям. Я считаю, что рисков с этим законопроектом гораздо больше, чем тех моментов, ради которых он должен был применяться. Да, в случае проведения проверки по уголовному делу в том числе эти данные будут рассекречиваться. Но опять же это всё внутри системы. Кто возбуждает, как возбуждает, как это всё идет — естественно, это далеко от публичной плоскости. Соответственно, теоретически возможны варианты сокрытия разного рода преступлений или коррупционных нарушений.
А нам-то что?
Простым людям от этого закона, грубо говоря, ни горячо, ни холодно.
— А что вам дадут в жизни фамилии и имена этих сотрудников? Для чего они вам? Их персональные данные давно засекречиваются, становятся непубличными, — говорит адвокат Алексей Бушмаков. — Допустим, по тому же делу Таушанкова (жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова росгвардейцы застрелили за кражу рулона обоев. —
Что будет со свободой информации?
В июле прошлого года вступили в силу поправки в закон «О федеральной службе безопасности». Так появился запрет на разглашение так называемой профессиональной тайны — информации, которая «может создать угрозу собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности или нанести ущерб их репутации». Как отметил в ходе пленарного заседания автор поправок, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, это необходимо для обеспечения собственной безопасности и защиты конфиденциальной информации в органах ФСБ.
Закон о защите персональных данных силовиков, по сути, еще больше ограничивает свободу информации, легализует удаление из публичных реестров информации о высших чиновниках и наступает на горло общественному контролю.
— Институт общественного контроля уничтожается последние лет пять точно, — говорит Алексей Бушмаков. — Это видно хотя бы на примере общественных наблюдательных комиссий, которые функционируют в каждом регионе. У них становится всё меньше полномочий, их круг деятельности постоянно сжимается, они становятся всё менее активными. И если говорить о сотрудниках правоохранительных органов, чьи персональные данные будут скрываться, мы никогда не узнаем, кто в колонии, тюрьме, следственном изоляторе кого-то избил. Допустим, сотрудник превысил должностные полномочия или каким-то образом нарушил права других граждан. Если это будет скрываться, то, конечно, этот закон абсурден. Я думаю, что на подавление общественного контроля закон и направлен. Чтобы меньше знали, меньше об этом писали, в том числе журналисты.
— Вы же знаете, что у нас общественного контроля как такового не существует, — говорит Алексей Куринный. — Даже то, что у нас официально по закону называется общественным контролем, это контроль специальных структур. В чистом виде такого общественного контроля, к которому привыкли некоторые страны с долгим периодом демократии, в Российской Федерации нет. Но и те элементы, зачатки, возможности контроля со стороны гражданского общества этим законом во многом нивелируются.
Что же касается СМИ, то «секретный» закон пока не связывает их по рукам и ногам, но эксперты уверены, что информации и возможности контролировать и получать ее будет точно меньше.
Этого недостаточно?
В начале марта на заседании коллегии МВД президент РФ Владимир Путин рассказал, что сейчас прорабатывается еще один закон о защите силовиков от угроз (в том числе от угроз в интернете и соцсетях) и предложил принять его. В Комитете по безопасности и противодействию коррупции уже готовы оперативно рассмотреть его.
— Считаем, что это очень своевременная инициатива, и мы готовы всячески включиться в ее разработку и оперативно рассмотреть, — заявил председатель Комитета Василий Пискарев. — В настоящее время в Комитете уже находится на рассмотрении пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
Учитывая то, как быстро принимаются инициативы, защищающие силовиков, ждать нового закона недолго. При этом тот же закон о домашнем насилии обсуждается, например, с