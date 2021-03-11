Закон преткновения: почему государство не может защитить жертв домашнего насилия

На государственном уровне уже не первый год обсуждается законопроект, направленный на защиту жертв домашнего насилия. Однако дальше обсуждений дело никак не идет — закон не принят и у него все еще много противников. Мы разобрались, что происходит сейчас и почему ситуация не движется с мертвой точки.



Что говорит статистика



Прежде чем говорить о домашнем насилии, нужно разобраться, что именно мы понимаем под ним. И проблема начинается уже на этом этапе.



— В Российской Федерации нет легального термина «домашнее насилие», не существует такого определения, поэтому, когда кто-то задает вопрос о статистике, — это вопрос, кому на кого нравится ссылаться, ибо никто не знает, какая сфера преступных деяний и правонарушений относится к домашнему насилию, — говорит правозащитница и сооснователь сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» Алёна Попова. — Например, МВД нам говорит, что порядка 50 тысяч жертв домашнего насилия в год. Это по официальным данным — заявления, которые подают.



Она говорит, что остается неясным, как именно считают статистику в МВД, — в полиции не раскрывают методику правозащитникам. Правозащитники ориентируются на данные Росстата, полученные ведомством в 2011 году. Отчет десятилетней давности по-прежнему можно считать актуальным — в нем учитывались данные о женщинах, подвергавшихся домашнему насилию хотя бы раз в жизни. То есть это событие останется с ними навсегда.

