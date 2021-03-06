«Вот пусть СОБР и воюет»: вспоминаем, как 25 лет назад спецназовцы отстояли Грозный

В Грозный оперуполномоченный СОБРа, 22-летний Антон Николаев, прибыл за месяц до событий, в феврале 1996 года . В те дни на площади у президентского дворца проходили митинги сторонников независимости, которые требовали вывода федеральных войск. Сам дворец контролировался боевиками, но их ликвидация была осложнена.



— Во дворце сидело где-то 550 боевиков, а на площади перед зданием они собрали 3500 мирных жителей, женщин и детей, и в случае атаки получилась бы мясорубка, — объясняет Антон Николаев.

Ко второй половине февраля протесты прекратились: сторонники независимости вышли из города вместе с боевиками, которые смешались с толпой. Но уже к марту обстановка вокруг горда стала накаляться.