«Вот пусть СОБР и воюет»: вспоминаем, как 25 лет назад спецназовцы отстояли Грозный

В марте 1996 года первая чеченская кампания близилась к завершению и Грозный контролировался внутренними силами России: здесь стояли отряды ОМОНа и СОБРа. Казалось, дело близится к развязке. Но накануне Международного женского дня боевики начали операцию «Возмездие», внезапно атаковав столицу республики и навязав нашему спецназу тяжелые уличные бои. Город удалось отстоять практически без поддержки армии, и участник тех событий Антон Николаев вспомнил бои, в ходе которых
СОБР, или специальные отряды быстрого реагирования, — подразделение МВД (сейчас — Росгвардии), предназначенное для борьбы с организованной преступностью. Отличаются широким диапазоном навыков, среди которых не только силовые — умение выполнять оперативную работу, вести переговоры и совершать бескровные задержания ценится не меньше физической силы.
В Грозный оперуполномоченный СОБРа, 22-летний Антон Николаев, прибыл за месяц до событий, в феврале
— Во дворце сидело где-то 550 боевиков, а на площади перед зданием они собрали
Ко второй половине февраля протесты прекратились: сторонники независимости вышли из города вместе с боевиками, которые смешались с толпой. Но уже к марту обстановка вокруг горда стала накаляться.
Антон вспоминает:
— Разведка сообщила командиру нашего сводного отряда, что Джохар Дудаев собирает полевых командиров в районе Урус-Мартана, и, получив эти данные, наш главный едет к командующему Северо-Кавказским военным округом Анатолию Квашнину. Этот боевой генерал ничего не боялся. Он спросил: «Данные точны?» Точны. У них пошел конструктивный разговор о том, что нужно получить авиаподдержку, перебросить туда группу и так далее. Но потом они связываются с Москвой, и Москва дает отбой — никакой спецоперации.
Не привели к результату и многочисленные запросы об усилении обороны города, например выделении тяжелой техники. Позже станет понятна спорность этого решения, но тогда Москва заняла жесткую позицию.
— Ну наверху, видимо, было мнение, что ребята хотят ордена и медали себе выписать, вот и устроили переполох, и на полном серьезе, откровенно было сказано: «Там СОБР воюет — вот пусть и воюет».
К 4 марта обстановка набрякла еще сильнее. Сначала боевики попытались захватить здание РОВД, но не преуспели, и в тот же день подорвали БТР уфимского СОБРа.
— Водителю, с которым я пересекался по своей первой командировке под Новогрозненским, оторвало ноги. Пытались запустить сердце, но безуспешно. Жалко, толковый парень был, — вспоминает наш собеседник.
Активная же фаза боев началась 6 марта в районе русского кладбища, где стоял ОМОН Горноалтайска, причем началась с мелкого эпизода.
— Ночью ребята заметили через прицел снайперской винтовки, как кто-то курит в темноте. Они произвели выстрел рядом, чтобы спугнуть человека, и получили в ответ шквал огня — тут и началось... — вспоминает Антон Николаев.
В распоряжении собровцев были старые БТРы, часть из которых сломалась, и полумертвые БРДМ. К тому же в условиях городского боя техника попадала в котлы, и сразу пошли большие потери.
Антон Николаев вспоминает события того дня, 6 марта:
— Горноалтайск отражает нападение на блок-посту, а им на помощь отправляется СОБР Курганской области — командиром был Родькин, погибший тогда. Сразу
Главный штаб, где оборонялся резерв СОБРа, обстреливали 5–7 раз, чему способствовало расположение: низкое здание, зажатое среди жилых пятиэтажек, давало боевикам возможность подойти с разных сторон. Городские бои продолжались три дня.
— Не думаю, что у боевиков была цель захватить Грозный, — рассуждает Антон Николаев. — Скорее они вели разведку боем. Но у нас был кулак
Для самого Антона тот год стал особенно тяжелым. После возвращения из Чечни он служил в челябинском СОБРе
— Понимаете, чем дальше от войны, тем больше героев. Врунов — немерено. И моя задача сохранить в памяти тех, кто действительно проявил себя во время тех событий.
Сейчас Антон Николаев возглавляет Совет ветеранов управления Росгвардии Челябинской области.
Окончанием первой чеченской кампании считается 31 августа