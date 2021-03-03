США и Евросоюз ввели против России санкции из-за Навального: что будет дальше

Из-за преследования оппозиционного политика Алексея Навального Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, сообщение о них было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

Затем санкции против России ввели США «в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального». Минфин опубликовал список из 7 высокопоставленных чиновников, против которых Вашингтон ввел санкции. Это: