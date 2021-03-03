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США и Евросоюз ввели против России санкции из-за Навального: что будет дальше

Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении оппозиционера

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Евросоюз и США ввели санкции против российских чиновников

Евросоюз и США ввели санкции против российских чиновников

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Из-за преследования оппозиционного политика Алексея Навального Евросоюз ввел санкции против российских чиновников, сообщение о них было опубликовано в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Им запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

Затем санкции против России ввели США «в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального». Минфин опубликовал список из 7 высокопоставленных чиновников, против которых Вашингтон ввел санкции. Это:

  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;
  • генпрокурор Игорь Краснов;
  • глава ФСИН Александр Калашников;
  • начальник управления президента РФ по внутренней политике Агжоей Ярин;
  • заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;
  • заместитель министра обороны РФ Павел Попов.

Также меры касаются 27-го научного центра Министерства обороны России, 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Кроме этого США ввели санкции против 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия», 9 из них — это российские коммерческие компании.

— Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического оружия и химического [оружия], — заявил Вашингтон.

Американская разведка прямо обвинила ФСБ в отравлении Навального «Новичком». Белый дом объявил, что не намерен добиваться перезагрузки отношений с Россией. При этом США не будет сворачивать сотрудничество с РФ по стратегической стабильности, несмотря на планы увеличить давление на Москву.

Новые санкции США по Навальному предполагают экспортные и визовые ограничения. Так, США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе экспортно-импортным банком. И прекращают оказание помощи России за исключением срочной гуманитарной помощи.

В российском МИДе призвали США «не играть с огнем». И сообщили, что ответ на санкции США не обязательно будет симметричным.

СЮЖЕТ

Отравление Алексея Навального

— Санкции США — враждебный выпад и продолжение неприкрытого вмешательства, а использование в качестве повода «отравления» Навального — торжество абсурда, — цитирует РИА Новости МИД России.

В середине января Алексея Навального задержали по прилету из Германии. А 2 февраля Алексея Навального отправили в колонию на 2 года и 8 месяцев.

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