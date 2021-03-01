Снова в Турцию: возобновляются прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул

Авиакомпания AZUR air с 21 марта возобновляет полеты в Стамбул из Новосибирска. Об этом сообщил пресс-центр аэропорта Толмачёво.



Рейсы ZF-269 из аэропорта Толмачёво будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям в 09:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05 в эти же дни. Время в пути составит около 6 часов.

Прежде рейсы этой авиакомпании были запущены в октябре 2020 года, но потом прекращались из-за ужесточения с турецкой стороны ограничений, обусловленных эпидемиологической ситуацией.