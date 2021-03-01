Снова в Турцию: возобновляются прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул

Авиакомпания AZUR air возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул
Авиакомпания AZUR air с 21 марта возобновляет полеты в Стамбул из Новосибирска. Об этом сообщил пресс-центр аэропорта Толмачёво.
Рейсы ZF-269 из аэропорта Толмачёво будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям в 09:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05 в эти же дни. Время в пути составит около 6 часов.
Прежде рейсы этой авиакомпании были запущены в октябре 2020 года, но потом прекращались из-за ужесточения с турецкой стороны ограничений, обусловленных эпидемиологической ситуацией.
— В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года AZUR air приняла решение о восстановлении полетной программы в Стамбул из Новосибирска до 9 мая 2021 года. Билеты в Стамбул уже поступили в продажу, — сообщили в пресс-центре аэропорта.
Судя по сайту аэропорта, билет в одну сторону можно приобрести примерно за 12 тысяч рублей, а в обе стороны — примерно за 23 тысячи.
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