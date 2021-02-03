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Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

Улететь туда можно уже на следующей неделе, но пока только из Москвы

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В феврале российские путешественники смогут улететь в&nbsp;Азербайджан и Армению

В феврале российские путешественники смогут улететь в Азербайджан и Армению

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С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. В расписании появятся два рейса в неделю между Москвой и Баку и четыре — между Москвой и Ереваном, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Соответствующие документы подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, с 8 февраля начнут ходить пассажирские поезда в Белоруссию.

— Будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске, — говорится в сообщении.

Также с 8 февраля с одного до трех увеличится количество еженедельных рейсов в Киргизию по маршруту Москва — Бишкек и с трех до пяти — по маршруту Москва — Минск. По одному рейсу в неделю по минскому направлению появится в расписании аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

На данный момент Россия возобновила авиасообщение с 27 странами. Однако в некоторых случаях открытие границ условное: не все авиаперевозчики готовы возобновлять рейсы по указанным направлениям.

Надеемся, что в ближайшее время этот список будет только пополняться

Надеемся, что в ближайшее время этот список будет только пополняться

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Коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия приостановила в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Летом полеты в некоторые государства частично возобновились. Одними из первых для российских путешественников открылись Великобритания, Танзания, ОАЭ, Киргизия и Южная Корея.

Кроме того, РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса — английские границы закрыты до середины февраля.

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АзербайджанАрменияБелоруссияавиаперелетыпутешествиякоронавирус
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