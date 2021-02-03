Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. В расписании появятся два рейса в неделю между Москвой и Баку и четыре — между Москвой и Ереваном, сообщает пресс-служба Правительства РФ . Соответствующие документы подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.



Кроме того, с 8 февраля начнут ходить пассажирские поезда в Белоруссию.

