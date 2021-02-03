Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном

С
Кроме того, с
— Будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту
Также с
На данный момент Россия возобновила авиасообщение с 27 странами. Однако в некоторых случаях открытие границ условное: не все авиаперевозчики готовы возобновлять рейсы по указанным направлениям.
Коммерческие пассажирские рейсы за рубеж Россия приостановила в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Летом полеты в некоторые государства частично возобновились. Одними из первых для российских путешественников открылись Великобритания, Танзания, ОАЭ, Киргизия и Южная Корея.
Кроме того, РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса — английские границы закрыты до середины февраля.