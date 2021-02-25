Генштаб Армении потребовал отставки премьера. Пашинян назвал это попыткой переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране после требования генштаба ВС о его отставке. В распространенном ранее требовании генштаба говорится, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой «кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».



— Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы, — говорится в заявлении. — Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах».