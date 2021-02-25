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Генштаб Армении потребовал отставки премьера. Пашинян назвал это попыткой переворота

Рассказываем, что происходит

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране после требования генштаба ВС о его отставке. В распространенном ранее требовании генштаба говорится, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой «кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

— Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы, — говорится в заявлении. — Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах».

В ответ на это Пашинян призвал сторонников собираться в Ереване.

— Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота, — опубликовал Пашинян заявление на своей странице в Facebook. — Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Скоро выйду в прямой эфир.

Как сообщает РБК, ранее Пашинян заявил в интервью журналистам, что имевшиеся на вооружении армянской армии «Искандеры» оказались неэффективны во время войны, и из всех выпущенных ракет сработали только 10%. Замначальника генштаба Тиран Хачатрян в ответ призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии» и назвал слова Пашиняна «несерьезными». В тот же день он был отправлен в отставку.

Отставки Пашиняна в свою очередь уже несколько месяцев добивалась оппозиция — его считают виновным в военных неудачах, из-за которых часть Карабаха отошла Азербайджану.

О перемирии (после обострения конфликта в конце сентября прошлого года) Армения и Азербайджан договорились в ноябре при участии России. Заявление было подписано президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

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АзербайджанАрменияконфликт в Нагорном Карабахе
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