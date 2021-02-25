Генштаб Армении потребовал отставки премьера. Пашинян назвал это попыткой переворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране после требования генштаба ВС о его отставке. В распространенном ранее требовании генштаба говорится, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой «кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».
— Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы, — говорится в заявлении. — Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах».
В ответ на это Пашинян призвал сторонников собираться в Ереване.
— Считаю заявление Генерального штаба попыткой военного переворота, — опубликовал Пашинян заявление на своей странице в Facebook. — Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Скоро выйду в прямой эфир.
Как сообщает РБК, ранее Пашинян заявил в интервью журналистам, что имевшиеся на вооружении армянской армии «Искандеры» оказались неэффективны во время войны, и из всех выпущенных ракет сработали только 10%. Замначальника генштаба Тиран Хачатрян в ответ призвал журналистов «не формировать неправильные представления об этом оружии» и назвал слова Пашиняна «несерьезными». В тот же день он был отправлен в отставку.
Отставки Пашиняна в свою очередь уже несколько месяцев добивалась оппозиция — его считают виновным в военных неудачах, из-за которых часть Карабаха отошла Азербайджану.
О перемирии (после обострения конфликта в конце сентября прошлого года) Армения и Азербайджан договорились в ноябре при участии России. Заявление было подписано президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.