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Посылка из Германии месяц пролежала на почте в Новосибирске и вернулась в Европу. Адресат об этом не знал

На «Почте России» рассказали, как избежать такой ситуации

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Друзья отправили посылку из Германии в Новосибирск в качестве сюрприза на Рождество, но сами получили ее обратно

Друзья отправили посылку из Германии в Новосибирск в качестве сюрприза на Рождество, но сами получили ее обратно

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Посылка из Германии месяц прождала новосибирца на почте и вернулась отправителю

Сибиряк Константин Кошкин случайно узнал, что предназначенная для него посылка из Германии пролежала на почте месяц и вернулась в Европу. Посылка была подарком-сюрпризом от друзей, поэтому он не знал трек-номер. Объясняем, почему это произошло и как не попасть в такую ситуацию и получать уведомления о поступлении посылок.

Что произошло

Константин Кошкин сталкивается с проблемами, связанными с посылками, уже второй год подряд: в прошлый раз его посылка «похудела в пути» на 4 килограмма, а в этот — он просто не знал, что ему отправили посылку.

— Друзья из Германии отправили посылку нам и друзьям в Москве, хотели сделать сюрприз на Рождество. Москва получила. А нам так и не пришло извещение, — объяснил ситуацию журналисту НГС Константин Кошкин.

После того как друзья в Москве получили посылку, стало известно, что в Новосибирск из Германии также отправляли подарок. После этого Константин решил сходить на почту.

— В январе ходили на почту два раза — сказали, что не приходила посылка на мою фамилию, — говорит Кошкин.

Позже из Германии сообщили, что посылка вернулась к отправителям.

Чтобы отслеживать посылки на ваше имя, установите приложение «Почты России»

Чтобы отслеживать посылки на ваше имя, установите приложение «Почты России»

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Что говорит «Почта России»

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России» Галина Гордеенко сообщила, что они провели проверку:

— Сожалеем, что Константин не смог забрать посылку. Посылка поступила в отделение связи 630037 еще 8 декабря 2020 года. На следующий день почтальон отнесла извещение по указанному адресу. Почтовый ящик клиента был без замка, поэтому наш сотрудник поднялась в квартиру, чтобы уведомить получателя о поступлении посылки, но дверь никто не открыл. Отметим, что почтальон имеет право оставлять извещение в неисправном почтовом ящике. При этом следить за исправностью своего почтового ящика должен сам жилец или управляющая компания. Так как в течение 30 дней клиент не забрал посылку, ее вернули в Германию.

Если у вас нет трек-номера, то в почтовом отделении можно проверять поступления посылок по паспортным данным

Если у вас нет трек-номера, то в почтовом отделении можно проверять поступления посылок по паспортным данным

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Как узнавать о своих посылках

Галина Гордеенко замечает, что нужно установить мобильное приложение «Почты России», зарегистрироваться в личном кабинете и в разделе «Настройки» активировать опцию получения уведомлений по электронной почте, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

— Так вы будете узнавать о поступлении в ваш адрес посылок, бандеролей или заказных писем из электронного извещения. Если вы знаете, что вам должна прийти посылка, но у вас нет трек-номера, можно обратиться в свое почтовое отделение. По паспортным данным сотрудник сможет проверить, есть ли отправления на ваше имя, — добавила она.

Ранее мы рассказывали о том, как жители села Раздольное Новосибирской области год ездят по 14 километров за посылками, потому что у них не работает почтовое отделение.

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ГерманияпосылкиПочта Россиитрек-номер
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