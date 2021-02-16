Посылка из Германии месяц пролежала на почте в Новосибирске и вернулась в Европу. Адресат об этом не знал

Сибиряк Константин Кошкин случайно узнал, что предназначенная для него посылка из Германии пролежала на почте месяц и вернулась в Европу. Посылка была подарком-сюрпризом от друзей, поэтому он не знал трек-номер. Объясняем, почему это произошло и как не попасть в такую ситуацию и получать уведомления о поступлении посылок.

Что произошло