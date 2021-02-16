Посылка из Германии месяц пролежала на почте в Новосибирске и вернулась в Европу. Адресат об этом не знал

Посылка из Германии месяц прождала новосибирца на почте и вернулась отправителю
Сибиряк Константин Кошкин случайно узнал, что предназначенная для него посылка из Германии пролежала на почте месяц и вернулась в Европу. Посылка была подарком-сюрпризом от друзей, поэтому он не знал трек-номер. Объясняем, почему это произошло и как не попасть в такую ситуацию и получать уведомления о поступлении посылок.
Что произошло
Константин Кошкин сталкивается с проблемами, связанными с посылками, уже второй год подряд: в прошлый раз его посылка «похудела в пути» на
— Друзья из Германии отправили посылку нам и друзьям в Москве, хотели сделать сюрприз на Рождество. Москва получила. А нам так и не пришло извещение, — объяснил ситуацию журналисту НГС Константин Кошкин.
После того как друзья в Москве получили посылку, стало известно, что в Новосибирск из Германии также отправляли подарок. После этого Константин решил сходить на почту.
— В январе ходили на почту два раза — сказали, что не приходила посылка на мою фамилию, — говорит Кошкин.
Позже из Германии сообщили, что посылка вернулась к отправителям.
Что говорит «Почта России»
Руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» АО «Почта России» Галина Гордеенко сообщила, что они провели проверку:
— Сожалеем, что Константин не смог забрать посылку. Посылка поступила в отделение связи 630037 еще
Как узнавать о своих посылках
Галина Гордеенко замечает, что нужно установить мобильное приложение «Почты России», зарегистрироваться в личном кабинете и в разделе «Настройки» активировать опцию получения уведомлений по электронной почте, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.
— Так вы будете узнавать о поступлении в ваш адрес посылок, бандеролей или заказных писем из электронного извещения. Если вы знаете, что вам должна прийти посылка, но у вас нет трек-номера, можно обратиться в свое почтовое отделение. По паспортным данным сотрудник сможет проверить, есть ли отправления на ваше имя, — добавила она.
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