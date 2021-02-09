«Тоже хочется что-нибудь с AliExpress выписать»: жители Раздольного год ездят по 14 километров за посылками

Жители Раздольного в Новосибирской области на год остались без почтового отделения — оно закрылось в прошлом марте. Ситуация вызвала много недовольств у местных жителей, и на днях одна из них — Ирина Леванчук — записала эмоциональное видеообращение из-за проблемы. А в самой «Почте России» ей объясняют закрытие отделения ремонтом и «поиском кадров».



— По последней переписи населения 2010 года, в Раздольном жителей было 4800 человек. Я думаю, на такое количество жителей этого достаточно, чтобы функционировала почта. Кроме того, сами понимаете, если это село, то здесь очень много пенсионеров, которые пользуются почтой для оплаты каких-то услуг, для того, чтобы отправить посылочку какую-нибудь, может быть, детям, заказное письмо получить. Даже представить себе невозможно, чтобы в селе не было почты! — пожаловалась Ирина Леванчук.