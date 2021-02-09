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«Тоже хочется что-нибудь с AliExpress выписать»: жители Раздольного год ездят по 14 километров за посылками

Одна из жительниц записала эмоциональное обращение из-за неработающего почтового отделения

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Жителям Раздольного приходится ездить за корреспонденцией до Новосибирска

Жителям Раздольного приходится ездить за корреспонденцией до Новосибирска

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В Раздольном около года не работает единственное почтовое отделение

Жители Раздольного в Новосибирской области на год остались без почтового отделения — оно закрылось в прошлом марте. Ситуация вызвала много недовольств у местных жителей, и на днях одна из них — Ирина Леванчук — записала эмоциональное видеообращение из-за проблемы. А в самой «Почте России» ей объясняют закрытие отделения ремонтом и «поиском кадров».

— По последней переписи населения 2010 года, в Раздольном жителей было 4800 человек. Я думаю, на такое количество жителей этого достаточно, чтобы функционировала почта. Кроме того, сами понимаете, если это село, то здесь очень много пенсионеров, которые пользуются почтой для оплаты каких-то услуг, для того, чтобы отправить посылочку какую-нибудь, может быть, детям, заказное письмо получить. Даже представить себе невозможно, чтобы в селе не было почты! — пожаловалась Ирина Леванчук.

Она рассказала, что в случае необходимости ездит в почтовое отделение в город (14 километров от села), а некоторым пожилым людям приходится просить кого-нибудь съездить.

— Вот я пенсионерка, я пошла на пенсию. И мне уже хочется что-нибудь выписать с AliExpress, заниматься рукоделием, какие-то штучки выписать. Но за каждой этой штучкой, посылкой я должна ехать в город. А сейчас, вы знаете, время хранения на почте сильно уменьшилось, — отметила женщина.

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» филиала ФГУП «Почта России» Галина Гордеенко подтвердила корреспонденту НГС, что отделение почты в Раздольном было закрыто в марте 2020 года.

— Закрыто в связи с вакансией начальника. В то же время пенсии, социальные пособия и корреспонденцию жителям Раздольного почтальоны по-прежнему доставляли на дом. Другие почтовые услуги можно было получить в городских отделениях связи: 630010 (улица Техническая, Дзержинский район) и 630089 (улица Бориса Богаткова, Октябрьский район), — отметила она.

По ее словам, в настоящее время новое отделение в Раздольном уже готовят к открытию — оно появится по соседству с закрытым.

— В отделение принят новый начальник. С четверга раздоленцы смогут получать посылки и мелкие пакеты, не требующие оплаты. Все остальные почтовые услуги станут доступны на следующей неделе, когда будет зарегистрирован кассовый аппарат. Объявление об этом появится на здании почтового отделения, — добавила Галина Гордеенко.

Летом прошлого года мы рассказывали о перебоях в работе «Почты России» — посылки, отправленные из Новосибирска еще в марте, застряли непонятно где.

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РаздольноеПочта России
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