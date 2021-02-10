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Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах

Нарушители заплатят до 20 тысяч рублей или отправятся на обязательные работы

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Если раньше можно было отделаться небольшим штрафом, то теперь и его сумма увеличилась, и отработку добавили

Если раньше можно было отделаться небольшим штрафом, то теперь и его сумма увеличилась, и отработку добавили

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Госдума приняла законопроект, повышающий штрафы за неподчинение требованиям силовиков и нарушения порядка на митингах. Документ прошел окончательное третье чтение.

Согласно законопроекту за однократное неповиновение силовикам (сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН) гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов. Сейчас штраф составляет от 500 рублей до 1 тысячи.

Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

За повторное невыполнение требований силовиков нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей (для граждан), либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей. Сейчас эти штрафы составляют 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

Отдельно закон прописывает порядок финансирования митингов и наказания за его нарушение. Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей (или до 40 часов обязательных работ), для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей. Если проведение митинга будет финансировать лицо, не имеющее на это права, ему грозит от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей — для юрлиц и от 15 до 30 тысяч рублей — для должностных лиц.

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