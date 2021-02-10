Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах

Госдума приняла законопроект, повышающий штрафы за неподчинение требованиям силовиков и нарушения порядка на митингах. Документ прошел окончательное третье чтение.
Согласно законопроекту за однократное неповиновение силовикам (сотрудникам полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны, ФСИН) гражданам грозит штраф от 2 до
Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до
За повторное невыполнение требований силовиков нарушителям грозит штраф от 10 до
Отдельно закон прописывает порядок финансирования митингов и наказания за его нарушение. Для граждан штраф составит от 10 до