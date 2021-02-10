Госдума повысила штрафы за нарушения на митингах

Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов .



За повторное невыполнение требований силовиков нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей (для граждан), либо административный арест на срок до 30 суток , либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов . Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей. Сейчас эти штрафы составляют 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей — для юрлиц.

