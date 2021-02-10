В России первый регион отменил обязательный масочный режим

Первый российский регион заявил об отмене обязательного масочного режима — с 12 февраля в Удмуртии требование носить маски будет носить рекомендательный характер. Об этом во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.
— Сегодняшняя ситуация еще не дает нам повода говорить о том, что коронавирус мы победили. Наверное, до этого еще далеко, несмотря на то что много людей уже переболели и хороший темп мы набрали по вакцинации. Но тем не менее мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить, — заявил Бречалов. — Первое и, наверное, самое главное — начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу поберечься и все-таки использовать в общественном транспорте, общественных местах, магазинах, театрах и так далее маску. Это значительно снизит риск заболевания.
Кроме того, с 10 февраля в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал резко снижаться с конца января.
Ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах Роспотребнадзор рекомендовал главам российских регионов в октябре прошлого года. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. В ноябре 2020-го вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим введен во всех регионах страны.
В начале этой недели российские власти объявили, что, скорее всего, в августе жители страны вернутся к нормальной жизни после пандемии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это станет возможным благодаря тому, что летом, по прогнозам экспертов, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет