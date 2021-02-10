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В России первый регион отменил обязательный масочный режим

В Удмуртии разрешили дышать без маски, но есть нюансы

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Возможно, скоро всем нам станет немного легче дышать

Возможно, скоро всем нам станет немного легче дышать

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Первый российский регион заявил об отмене обязательного масочного режима — с 12 февраля в Удмуртии требование носить маски будет носить рекомендательный характер. Об этом во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.

— Сегодняшняя ситуация еще не дает нам повода говорить о том, что коронавирус мы победили. Наверное, до этого еще далеко, несмотря на то что много людей уже переболели и хороший темп мы набрали по вакцинации. Но тем не менее мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить, — заявил Бречалов. — Первое и, наверное, самое главное — начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу поберечься и все-таки использовать в общественном транспорте, общественных местах, магазинах, театрах и так далее маску. Это значительно снизит риск заболевания.

Кроме того, с 10 февраля в связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Удмуртии снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме лиц старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в Удмуртии начал резко снижаться с конца января. 21-го числа здесь зарегистрировали 190 новых заболевших, а ко 2 февраля их число сократилось до 90. По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в Удмуртии выявили 26,4 тысячи заразившихся COVID-19, 541 человек умер от заболевания. Постепенно снижается число заразившихся и в целом по России. По актуальной информации российского оперштаба, в стране выявлено 3,99 миллиона случаев заражения, 3,49 миллиона человек выздоровели, 77,59 тысячи — скончались. Университет Хопкинса сообщает, что в мире на сегодняшний день выявлено более 106,9 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 2,3 миллиона человек скончались от коронавируса.

Ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах Роспотребнадзор рекомендовал главам российских регионов в октябре прошлого года. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. В ноябре 2020-го вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим введен во всех регионах страны.

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В начале этой недели российские власти объявили, что, скорее всего, в августе жители страны вернутся к нормальной жизни после пандемии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это станет возможным благодаря тому, что летом, по прогнозам экспертов, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.

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COVID-19Удмуртиякоронавирусмасочный режим
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