В России первый регион отменил обязательный масочный режим

Первый российский регион заявил об отмене обязательного масочного режима — с 12 февраля в Удмуртии требование носить маски будет носить рекомендательный характер. Об этом во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов.



— Сегодняшняя ситуация еще не дает нам повода говорить о том, что коронавирус мы победили. Наверное, до этого еще далеко, несмотря на то что много людей уже переболели и хороший темп мы набрали по вакцинации. Но тем не менее мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить, — заявил Бречалов. — Первое и, наверное, самое главное — начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу поберечься и все-таки использовать в общественном транспорте, общественных местах, магазинах, театрах и так далее маску. Это значительно снизит риск заболевания.

