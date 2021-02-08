В Кремле рассказали, когда мы вернемся к привычной жизни после пандемии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что в августе жители России вернутся к нормальной жизни после пандемии. Это станет возможным благодаря тому, что летом, по прогнозам экспертов, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет
— Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, — рассказал Песков.
По словам Дмитрия Пескова, многие страны работают над тем, чтобы иммунитет как можно скорее появился у необходимого числа населения планеты, и набирают обороты в этом вопросе. В качестве примера он привел успехи Израиля и наращивание темпов вакцинации в России и в США.
По данным университета Хопкинса на утро 8 февраля, коронавирусом заразились больше 106 миллионов человек, из них более 2,3 миллиона умерли. В России, по информации оперативного штаба, зарегистрировано больше 3,9 млн случаев заражения, почти 76,7 тыс. пациентов умерли, выздоровели 3,4 млн человек.