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В Кремле рассказали, когда мы вернемся к привычной жизни после пандемии

По прогнозам, это случится раньше следующего года

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Наконец-то и врачи смогут выдохнуть

Наконец-то и врачи смогут выдохнуть

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что в августе жители России вернутся к нормальной жизни после пандемии. Это станет возможным благодаря тому, что летом, по прогнозам экспертов, доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%.

— Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом, — рассказал Песков.

По словам Дмитрия Пескова, многие страны работают над тем, чтобы иммунитет как можно скорее появился у необходимого числа населения планеты, и набирают обороты в этом вопросе. В качестве примера он привел успехи Израиля и наращивание темпов вакцинации в России и в США.

По данным университета Хопкинса на утро 8 февраля, коронавирусом заразились больше 106 миллионов человек, из них более 2,3 миллиона умерли. В России, по информации оперативного штаба, зарегистрировано больше 3,9 млн случаев заражения, почти 76,7 тыс. пациентов умерли, выздоровели 3,4 млн человек.

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COVID-19Дмитрий Песковкоронавирусздоровье
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